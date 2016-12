Disseny=igualada demana obres al món dels grafisme per fer una acció de solidaritat amb els refugiats

El grup Disseny=Igualada ha creat el Projecte Refugi, que és una porposta de recollir material gràfic de diferents autors, bé siguin il·lustracions, grafismes o fotografies en format cartell, que tracti sobre la problemàtica dels refugiats. Amb aquesta material, prèviament seleccions, es vol fer una exposició al Portal del Llevador d´Igualada, on es podran adquirir postals de les obres i el llibre, a mode de catàleg de l´exposició solidària. Tot plegat serà una realitat coincidint amb la diada de Sant Jordi. Tots els fons recaptats, segons ha explicat l'entitat, aniran destinats a Creu Roja Anoia en suport a la seva tasca d´acollida de refugiats.

L´Associació professional del sector del disseny d´Igualada estrena una línia d´activitats solidàries anomenada Gràfica Activa amb Projecte Refugi, una iniciativa per recaptar fons i conscienciar sobre el drama dels refugiats Projecte Refugi és la primera iniciativa de la nova línia de disseny=igualada, anomenada Gràfica Activa que neix amb la voluntat de generar activitats amb finalitat solidàries.

disseny=igualada fa una crida a tots els professionals del sector del disseny gràfic, la fotografia i la il·lustració per convidar-los a participar i enviar una obra tenint com a motiu el drama dels refugiats. Les obres es poden enviar a través del web www.dissenyigualada.com/graficaactiva, o bé enviant un email amb les dades personals, adjuntant l´obra a: info@dissenyigualada.com. Hi ha temps fins el 30 de gener de 2017.

En finalitzar el període de recepció d´obres, s´obrirà una campanya de crowdfounding on es podrà fer les reserves del llibre i les postals: d´aquesta manera, s´iniciarà la recaptació de fons per la causa. Des de disseny=igualada reivindiquem la capacitat, la presència i la importància del nostre ofici per col·laborar amb les accions humanitàries iniciades arreu del territori. Com a professionals del sector gràfic tenim la capacitat de pensar i il·lustrar les injustícies, en un exercici de consciència, comunicació i narració a través de les imatges. La creació d´aquesta campanya il·lustrativa en relació a aquest conflicte té la finalitat de donar suport a entitats humanitàries que col·laboren directament amb els refugiats.