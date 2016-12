Igualada elabora un pressupost per al 2017 de 53,7 MEUR amb un 32% més de recursos per a inversions

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha presentat aquest dimecres les línies principals del pressupost per al 2017, que suma 53,7 milions d'euros, un 3,9% superior que els números del 2016. Els comptes es portaran a aprovació al ple ordinari del 27 de desembre. Castells ha destacat que el pressupost compta amb un 32% més de recursos per a inversions (un total de 5,7 MEUR), moltes d'elles centrades en la millora d'equipaments, de l'entorn i de l'espai públic. Alguns dels projectes destacats seran el nou Espai Salut, el futur Centre Cívic Nord, així com les partides per millorar les instal·lacions esportives. D'altra banda, la regidora d'Hisenda, Montse Duch, ha explicat que el consistori espera tancar el 2016 havent assolit la fita del 75% d'endeutament, mentre que el deute consolidat suma 40,9 MEUR (un 30% menys que fa 5 anys).

La proposta de pressupost elaborada pel govern municipal (CiU) contempla un total de 51,8 milions d'euros pel que fa estrictament a l'Ajuntament i 53,7 milions d'euros si s'hi sumen les dues empreses municipals (SIMA Aparcaments i PIHMA). Castells ha explicat que aquesta xifra suposa un increment de gairebé el 4% respecte els comptes del 2016 i considera que el nou pressupost "va en la línia de seguir transformant la ciutat" i també en la del "bon govern".

Així doncs, el nou exercici posarà un èmfasi especial en les inversions per a la millora dels equipaments, l'entorn i l'espai públic, que arribaran en conjunt als 5,7 milions d'euros.

Entre les principals línies d'actuació, Castells ha destacat que es mantenen i reforcen els recursos de les regidories "que presten un servei més proper a les persones" com són les d'Acció Social i Entorn Comunitari. Així doncs, es destinaran 4,4 milions d'euros en aquestes dues àrees, un 13% més que l'any precedent. El batlle ha destacat especialment les partides destinades a nous equipaments com l'Espai salut o el Centre Cívic Nord.

D'altra banda, també es destinaran 1,3 milions d'euros en finançar diferents accions als equipaments públics de la ciutat com la biblioteca Central, l'Escola de Música, el Teatre de l'Ateneu, o els equipaments juvenils de Cal Badia i la Kaserna. Castells també ha destacat l'esforç inversor per modernitzar les instal·lacions esportives amb el repte d'assolir la distinció de Ciutat Europea de l'Esport 2019. El pressupost preveu unes inversions de gairebé 1,9 MEUR en millorar els equipaments esportius com el complex esportiu de Les Comes o la piscina del Molí Nou.

La transformació de l'entorn i l'espai públic serà un altre dels capítols importants del nou pressupost, amb una dotació que rondarà els 2 MEUR. Hi destaquen accions com l'ampliació de l'Anella Verda, millores en parcs públics i espais infantils, una nova fase del Parc Central de l'Avinguda Catalunya, o accions emmarcades en el pla d'accessibilitat.

Reducció del deute

De la seva banda, la regidora d'Hisenda, Montserrat Duch, ha presentat les dades referents a la situació del deute. En aquest sentit, Duch ha explicat que, des de l'any 2012, el deute s'ha reduït en gairebé un 30%, de manera que el 2016 es tancarà amb un deute consolidat de 40,9 MEUR. La regidora ha celebrat que això permetrà al consistori "assolir la fita del 75% d'endeutament. L'objectiu és tancar el 2017 amb un endeutament de 38,3 milions d'euros. D'altra banda, Duch ha exposat que en els darrers anys també ha millorat el pagament als proveïdors, que actualment es troba a 38 dies de mitjana.

Converses amb la resta de grups polítics

Després de pactar les ordenances fiscals del 2017 amb els grups municipals del PP i PSC, Castells ha exposat que no descarta que aquests partits també donin suport als comptes municipals. Pel que fa a la resta de grups amb representació al consistori (ERC, CUP i Decidim), el batlle ha expressat que "és difícil que donin suport al pressupost si ja no van votar a favor dels ingressos". Amb tot, Castells ha dit que com a equip de govern estan "oberts a tot" perquè "tinguem uns pressupostos molt complerts".

Socialistes d´Igualada hi posa condicions

El grup municipal dels Socialistes d´Igualada donarà supost als pressupostos si l'Ajuntameent introdueix un sistema de targeta ciutadana en la què els veïns registren els seus abocaments i tenen premis en funció dels registre personals. Segons ha explicat el grup socialista, aquesta tarjeta està en fase de proves en diferents ciutats europees. També reclama que se subvencioni l'alta d'autònoms per als joves, que s'aposti pels desplaçament en bicicleta i que s'onclogui entre les inversions el cCentre Civic nord amb una biblioteca. I entre d'altres, també demana revitalitzar el passeig Verdaguer amb dues mesures: instal·lar tres quioscos al llarg del passeig, de menjar, premsa i flors, on hi puguin treballar joves emprenedors i persones amb alguna discapacitat, i arranjar els desperfectes que tenen les rajoles en diversos punts.