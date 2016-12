L'alcalde d'Igualada encarna des d'ahir el dimoni gros dels Pastorets

Igualada celebra el centenari dels Pastorets de Folch i Torres amb la incorporació de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, en el repartiment amb el paper d'esbirro de Llucifer. El polític interpretarà el dimoni gros durant totes les festes de Nadal dalt de l'escenari del teatre municipal de l'Ateneu Igualadí, on es pot veure l'obra.

Aquest diumenge va ser la primera de les funcions dels Pastorets d'enguany i, amb la platea a mig omplir, l'alcalde va mostrar per primera vegada els seus dots artístics. Dies enrere ja havia anunciat la seva participació en l'espectacle sense desvetllar el personatge que li pertocava: «s'adiu molt al meu caràcter», assegurava. Ara, una vegada feta la primera representació, continua creient que té «un punt de dimoniet, i que li és un bon personatge perquè agrada a la canalla».

La incorporació de l'alcalde dins de tot el grup de voluntaris que fan realitat l'obra de teatre any rere any és una forma de celebrar, amb un punt còmic, el centenari de l'estrena de la versió dels Pastorets de Folch i Torres, l'obra més representada a Catalunya de la història, segons explica el director de l'Esbart Igualadí, Francesc Ferrer. El Grup de Teatre Esbart Igualadí és l'entitat encarregada de dinamitzar i fer realitat any rere any, des del 1959, la funció, i suma cada any més d'un centenar de participants i voluntaris. «Els Pastorets de Folch i Torres agraden tant perquè ajunten l'esperit d'il·lusió de les festes de Nadal amb la tradició catalana, en què nosaltres ens hi sentim molt identificats. I, a més, sempre són possibles gràcies a un gran equip amateur», reflexionava Castells. «Poder-ne formar part em fa molt content perquè m'ho passo d'allò més bé», afirmava.

Sigui com sigui, anar a veure els Pastorets per Nadal és un costum que ha passat de generació en generació i que, malgrat el temps, no passa de moda. A la capital de l'Anoia, com a punt distintiu, els seus Pastorets incorporen diverses escenes i decorats locals. Enguany, com a novetat, s'ha renovat una part de l'escenografia: així, l'infern era com les coves del Salnitre de Collbató i el camí dels pastors cap a Betlem tenia la muntanya de Montserrat i l'ermita de Piera de fons. Les funcions es reprendran el dia 26 de desembre (17.30 h), el 8 de gener (11.45 i 17.30 h) i el 15 de gener (11.45 h). L'organització va a càrrec de l'Esbart Igualadí.