Martorell és el municipi amb una renda per habitant més alta: 80.100 euros

Martorell (Baix Llobregat), amb 80.100 euros per habitant, se situa per primera vegada com el municipi amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2014 -entre els municipis de més de 5.000 habitants-, segons ha informat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El segueixen Castellbisbal i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb 70.700 i 66.500 euros per habitant respectivament, que ocupaven les dues primeres posicions des de l'any 2011. A l'altre extrem, hi ha un grup de tres municipis que tenen un PIB per habitant inferior als 10.000 euros per càpita, encapçalats per Badia del Vallès (amb 5.500 euros), Santa Margarida de Montbui (8.100 euros) i Vilanova del Camí (9.800 euros).

Els resultats comarcals mostren que la Ribera d'Ebre, amb 36.000 euros per habitant, i el Barcelonès, amb 34.500 euros, són les comarques amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya (xifres un 29,2% i 23,9% superiors a la mitjana catalana, respectivament). Les segueixen l'Aran i set comarques, totes amb un PIB per habitant superior al de la mitjana catalana (27.800 euros per habitant). D'altra banda, el Montsià és la comarca amb el menor PIB per càpita (16.000 euros), seguida del Baix Penedès i el Garraf (16.400 i 16.600 euros per habitant, respectivament).

El PIB per habitant a preus corrents en l'àmbit comarcal mostra una evolució positiva els darrers anys. Així, l'any 2012, quinze comarques van augmentar el PIB per càpita en relació amb l'any anterior, el 2013 en van ser 20 i el 2014, 28 comarques. Els increments interanuals més rellevants el 2014 corresponen al Priorat (13,4%) i el Berguedà (10,6%), mentre que les comarques en què el PIB ha disminuït més són la Ribera d'Ebre ( 12,4%) i l'Urgell ( 10,1%).