L'Ajuntament de Calaf aprova el pressupost amb el suport de CiU

Amb vuit vots a favor i 3 en contra, l´Ajuntament de Calaf ha aprovat el pressupost general per a l´any 2017 en el ple ordinari celebrat aquest dilluns. El pressupost, de 5.328.868,72 euros ha rebut els vots favorables de l´equip de govern, format pels regidors de Junts per Calaf – AM, i del grup municipal de Convergència i Unió. El Grup d´Independents per Calaf hi ha votat en contra. En els números presentats, destaca la partida d´inversions, que creix un 594,42%, i les ajudes socials, que ho fan en un 100%. En el mateix punt de l´ordre del dia, també va quedar aprovada la plantilla de personal i el catàleg retributiu. A més, entre altres qüestions, en aquest ple es va aprovar el Pla Local de Joventut per al període comprès entre l´any 2017 i el 2020.

El pressupost per a 2017 presenta un superàvit inicial, amb un import total d´ingressos previstos de 5.328.868,72 euros i de 5.162.086,90 euros de despeses, segons que han explicat fonts municipals. Les inversions previstes per al proper any destaquen de manera especial ja que creixen un 594,42% respecte el darrer pressupost aprovat, que era el de l´any 2015. En total, 769.973,70 euros dels quals gairebé la meitat -350.000 euros- estan destinats a la Llei de Barris, amb l´objectiu d´arranjar una part dels carrers del nucli antic i per l´adequació de la Unió Calafina.

Durant el ple, la regidora d´Economia i Finances, Montserrat Mases, va destacar que "un 60% de les inversions previstes estan subvencionades per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. La resta s´executaran a través dels fons propis del consistori". Aqüestió és el cas de la partida de 198.000 euros corersponent als projectes previstos a través de les Meses de Concertació de la corporació provincial, com l´adequació de la Sala d´actes municipal o la utilització dels solars en desús, també fan incrementar les inversions.

En aquest capítol d'inversions també s´hi contemplen els 50.000 euros per a les propostes que s´escolliran a través de les votacions dels ´Pressupostos participatius´ que tindran lloc entre el 2 i el 14 de gener.

Una altra partida important és la de Promoció Econòmica. Les actuacions previstes en aquest camp tenen un pressupost de gairebé 728.000 euros amb un augment del 60%. Inclouen l´estudi topogràfic i mediambiental per al polígon de Solanelles, la potenciació d´empreses existents, la dinamització del comerç local. També es té en compte la formació, els programes per a emprenedors, el seguiment del projecte de museïtzació de les botigues de la plaça Gran i la dinamització a través de fires com l´EcoFira o l´Agro Alta Segarra.

La regidora Montserrat Mases va destacar també "l´apartat d´ajut a les famílies que passa de 15.000 a 30.000 euros, el que suposa un increment del 100%". Aquest punt del pressupost inclou aspectes vinculades a la pobresa energètica, la suficiència alimentària, les beques per a material escolar i llibres, les beques esportives i les noves beques culturals.

Justament, aquest apartat vinculat a benestar social ha estat un dels punts forts de coincidència entre l´equip de govern i el grup de CIU. Ambdós constaten la necessitat de fer front a les necessitats que puguin sorgir i per això, com va explicar la regidora d´Economia i Finances, "tot i que és una partida que no s´esgota, hem de preveure un import important pel seu caràcter social".

Durant la seva exposició, la regidora també va parlar del deute del consistori destacant l´increment d´amortització que figura en el pressupost de 2017. Pel que fa al deute financer és de gairebé el 37%, mentre que en el no financer "incorporem en aquest pressupost la part de deute al Ministeri de Foment per les obres del castell, de 135.632,44 euros", detallava Montserrat Mases, que va afegir que "el deute del consistori podria arribar, tot i demanar els préstecs previstos, al 68%, per sota de la tutela financera".

El pressupost per a l´any 2017 ha tirat endavant gràcies al suport dels 3 regidors de Convergència i Unió que hi ha votat a favor. La seva portaveu, Maria Antònia Trullàs, va destaca que es va arribar a l´acord "in extremis fruit de la voluntat dels dos grups de superar la possible paràlisi que suposaria prorrogar un any més el pressupost del 2015 i els perjudicis que podria provocar". Segons CiU és el resultat d´un "exercici de responsabilitat tot i les diferències entre els dos grups".

Aquest grup es va manifestar satisfet perquè, a més, aquest acord permetrà finalitzar projectes iniciats durant el seu mandat com la Llei de Barris o la futura connexió per fer arribar l´aigua des de la Llosa del Cavall. De fet, aquest darrer és un dels punts que ha comportat més negociacions i, finalment, tal i com demanava CiU, s´ha previst una partida de 80.000 euros com a part de l´import que el consistori haurà de pagar per fer efectiva aquesta connexió.

Els tres regidors del Grup d´Indepents per Calaf – VV van votar en contra del pressupost general de l´Ajuntament. Creuen, segons va explicar el seu portaveu, Josep Casulleras, "que no s´ajusta a la realitat. No entenem com es passa d´un pressupost de poc més de 3 milions, fa dos anys, a un pressupost de més de 5 milions, si no és que s´han intentat incrementar partides per tenir un volum global de pressupost que permeti fer la comparació amb el deute que quedi afavorit el percentatge". També estan en contra de l´increment d´impostos, com l´IBI, que asseguren que és del 25%, alhora que consideren injustificada la previsió que fa l´equip de govern per demanar crèdits. En relació a aquesta darrera qüestió, la regidora Montserrat Mases va detallar xifres comparant-les amb les corresponents al tancament del 2015 en concepte d'impostos directes, assegurant que "l'augment és d'un 3,77%".