Abrera reparteix un dècim del Segon Premi, 125.000 euros

L'administració de loteria ubicada al Centre Comercial Montserrat, al peu de l'A2, ha venut un dècim del segon premi de la loteria de Nadal, el 04.536. Una butlleta que es va vendre a través de la màquina, segons ha explicat Yolanda Gallardo, treballadora de l'establiment.

Tot i que es tracti de només un dècim, Gallardo es mostra molt contenta per haver repartit 125.000 euros en una sola butlleta. "Hi ha molta gent que ho fa a través de la màquina perquè volen jugar a una terminació concreta" explicava gallardo. Gallardo estava doblement satisfeta perquè en aquest mateix establiment, ara fa un any es va repartir un tercer premi.