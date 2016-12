La fira BSTIM d'Igualada promourà la moda sostenible en la propera edició

L´organització de la Fira BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing) d'Igualada –Fira d´Igualada, l´agrupació tèxtil FAGEPI i l´Ajuntament d´Igualada- es proposa que la properació edició la mostra serveixi per promoure la moda sostenible, "aquella que té en compte criteris mediambientals i socials, a més dels econòmics, en els seus diferents processos de disseny, fabricació i comercialització", segons han explicat fonts de l'organització. La fira de producció tèxtil BSTIM tindrà lloc a Igualada els dies 22 i 23 de febrer de 2017.

"Dins del moviment de la moda sostenible, una tendència a l´alça és l´economia circular, és a dir, aquella que busca produir amb el mínim impacte ambiental a partir de matèries primes cent per cent reciclades i que puguin ser reciclables després de l´ús del producte", segons han explicat les mateixes fonts. Es tracta de tenir en compte l´ús eficaç de materials i recursos com l´aigua i l´energia, i que hi hagi una reducció dels residus generats.

En el marc de la Fira BSTIM hi haurà espais destinats a les empreses tèxtils que fan moda sostenible, i també es faran diverses activitats per promoure-la. La pròpia Fira utilitza materials reciclables en la seva producció d´espais pels expositors i materials del recinte firal. Així mateix, els consums de materials i productes de la pròpia Fira corresponen a proveïdors de proximitat.

Precisament el dia abans de l´inici de BSTIM, dimarts 21 de febrer, tindrà lloc a Igualada el Congrés de Sostenibilitat promogut per l´Agrupació d´Empreses Innovadores, l´Ajuntament d´Igualada, l´Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, el Servei d´Ocupació de Catalunya i el centre tecnològic FITEX. Aquest congrés, al qual es preveu que hi assistiran un centenar de professionals del sector, comptarà amb la ponència central d´un expert internacional en innovació que parlarà de nous models de negoci en el sector tèxtil i moda, representants d´empreses del sector que estan treballant amb una visió de sostenibilitat aplicada als seus negocis, i una taula rodona dels diferents centres tecnològics catalans que explicaran les seves activitats i projectes en l´àmbit de la sostenibilitat. El Congrés se celebrarà al Museu de la Pell d´Igualada i comarcal de l´Anoia i estarà obert a tots els professionals del sector tèxtil i moda.