Igualada crea el grup de 'corresponsals' joves per dinamitzar els escolars dels instituts

Igualada ja ha triat els seus joves 'corresponsals', aquells nois i noies que han d'esdevenir una eina de dinamització dels seus companys de curs, classe o centre esportiu. El passat divendres, 16 de desembre, el departament de Joventut de l´Ajuntament d´Igualada va convocar la primera trobada del nou grup de Corresponsals de La Kaserna, format per onze estudiants de l´Institut Pere Vives Vich, l´Institut Joan Mercader, l´Escola Anoia i l´Acadèmia Igualada.



El projecte, que enguany engega la tercera edició, pretén que aquests joves siguin dinamitzadors dels companys a partir del coneixement directe dels interessos i les inquietuds del col·lectiu. Així mateix, es promou la proposició d´iniciatives per a la resta de jovent igualadí.



Durant el mes de novembre es va realitzar el procés de selecció d´aquests corresponsals, que va incloure la valoració de mèrits tenint en compte experiències en l´àmbit associatiu i del voluntariat, un procés de selecció conjunt i amb entrevistes individuals.



Al llarg del mes de gener i inicis de febrer se´ls oferirà una formació sobre eines comunicatives, lideratge i elaboració de projectes. A partir de febrer es començaran les tasques de difusió de la informació i de propostes d´accions.



Entre les activitats organitzades en les dues edicions precedents en destaquen una cursa per a conscienciar sobre les conseqüències del consum de les drogues, un concurs de logotips i eslògans, la preparació de la campanya de sensibilització Per gustos, culs, el Holi Colors 2015 o el HoliBubbleFest 2016.