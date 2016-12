L'Anoia es manté com la comarca central que menys recicla els residus municipals

L'Anoia, amb una taxa del 26,14%, es manté com la comarca de la Catalunya Central que menys residus recicla, i Osona repeteix el primer lloc en el rànquing amb una recollida selectiva neta del 53,46%. El Moianès (42,03%), el Solsonès (33,67%) i el Bages (33,56%) se situen per sobre de la mitjana catalana, mentre que el Berguedà (25,29%) està per sota. Així es desprèn de les dades del 2015 de residus municipals a l'àmbit de les comarques centrals que l'Agència de Residus de Catalunya va presentar ahir a Manresa. Segons el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, l'Anoia continua sent «el fanalet vermell».



La recollida selectiva neta a les comarques centrals se situa al 36,03 %, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 30,48 %. Segons el balanç, el 2015 es van generar un total de 237.112 tones de residus municipals, el 2,01% més que l'any anterior. Per capita, la generació de residus s'ha situat en 1,27 quilograms per habitant i dia, una xifra per sota de la mitjana de Catalu-nya, que és d'1,35. La comarca que genera més residus per capita és el Moianès. En concret, els seus habitants generen 1,52 quilograms cada dia, una xifra que se situa força lluny dels habitants d'Osona, que generen 1,13 quilograms. Folgueroles (Osona) és el municipi que més separa els residus, amb un índex de recollida neta del 78%, seguit per Collsuspina (Moianès), amb el 77%.



El director de l'Agència de Residus de Catalunya va assegurar que el ciutadà que recicla ja ho fa i va afegir que el problema se centra ara en les persones que no reciclen i que no tenen cap estímul per canviar d'actitud. L'objectiu és que tots els municipis assoleixin una taxa de reciclatge entre el 50% i el 70% de cara al 2020. En aquesta línia, Tost va insistir que «cal buscar sistemes més eficients de recollida i escenaris de pagament per generació, per tal d'avançar significament».



Per altra banda, també es va posar en relleu que una de les qüestions que més preocupen els municipis de cara al 2017 és l'increment del cànon de residus municipals, que l'any vinent passarà de 19 a 30 euros per tona que va a l'abocador. En aquest sentit el director de l'Agència de Residus va assegurar que l'objectiu d'aquest cànon no és recaptatori, sinó simplement «que els municipis es moguin i canviïn les polítiques per incentivar el reciclatge».