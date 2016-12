Igualada es compromet amb els celíacs sense recursos

El govern de l'Ajuntament d'Igualada porta a l'aprovació del ple una proposta per donar suport a les persones de la ciutat que tenen problemes de celiaquia. Moltes de les accions que es plantegen en la moció no depenen directament de la corporació igualadina, però entre els acords n'hi ha que sí que poden tenir una actuació directa des de la capital de l'Anoia. En aquest sentit, la proposta indica que l'Ajuntament hauria de garantir aliments sense gluten a les persones celíques que, pel seu nivell d'ingressos, són beneficiàries del programa d'aliments, amb l'objectiu de garantir-ne l'accés».

Les persones celíaques veuen com en els darrers anys s'ha incrementat la producció d'aliments per a la seva intolerància, però també com l'accés a aquests tipus d'aliments és molt més car que fer la compra amb aliments no específics.

En l'informe que ha elaborat el govern de CiU de l'Ajuntament d'Igualada per justificar les mesures a adoptar s'especifica que «la diferència de preu entre un producte amb gluten i un sense gluten pot arribar a ser del 300%, el que pot suposar un increment de la cistella de la compra de 1.600 euros per persona i any. També es destaca que, tot i que cada dia n'hi ha més, encara falten aliments sense gluten a les botigues, i destaca que «l'estat espanyol és l'únic que no dedica ajuts directes als afectats per la malaltia».

Entre les mesures que s'adopten des de l'Ajuntament d'Igualada a favor dels celíacs hi ha la d'instar la Generalitat que impulsi un pla d'ajudes directes a aquest col·lectiu i que destini recursos per a la investigació pública. L'Ajuntament també es compromet a donar suport als afectats a través de campanyes informatives, i que es faci incidència en el sector de les botigues i de la restauració perquè millori l'oferta de productes per als celíacs en aquests dos sectors.

El govern local també es compromet a treballar de bracet amb l'Associació de Celíacs de Catalunya i a oferir alternatives als celíacs en les festes i esdeveniments organitzats des de l'Ajuntament. L'Ajuntament, a través del web, indicarà els establiments aptes per a celíacs.