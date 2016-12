Argençola muntarà activitats vinculades al tió al llarg de tot l'any

Desestacionalitzar la festa de cagar el tió i organitzar activitats al voltant d'aquesta tradició típica nadalenca al llarg de tot l'any és l'objectiu que s'ha marcat el poble d'Argençola (Anoia) amb la posada en marxa de la Casa del Bosc i del Tió. El projecte, que està previst que es desenvolupi durant el 2017, contempla l'adequació d'un local al nucli de població de Clariana, on s'hi duran a terme activitats i tallers familiars relacionats amb el tió, la natura i el bosc. El president de l'Associació de la Casa del Tió, Ton Lleonart, ha explicat a l'ACN que "de la mateixa manera que a Lapònia hi ha la Casa del Pare Noel que està oberta tot l'any, a Argençola mirarem de fer una cosa semblant basant-nos en el tió i el lloc on viu, que és el bosc".

La Casa del Tió vol aconseguir que Argençola sigui el centre neuràlgic del tió a nivell català, emmirallant-se en casos com Espinelves i els avets o en la Casa del Pare Noel a Lapònia. Així doncs, l'objectiu del projecte és organitzar al llarg de tot l'any activitats lligades al tió per a escolars i famílies perquè puguin visitar el municipi i veure què fan els tions quan s'acaba el Nadal.

El municipi anoienc va ser un dels primers de Catalunya en organitzar fa sis anys la primera Festa del Tió, consistent en una sortida familiar al bosc per anar a buscar el tió, tot i que la iniciativa s'ha replicat en els darrers anys a diferents indrets del país. "La festa cada any té més èxit i funciona molt bé i vam pensar que podríem mirar-ho d'allargar l'atractiu tot l'any", ha destacat Lleonart.

El projecte, però, estaria estretament vinculat amb la natura i el bosc, ja que, segons ha apuntat Lleonart, "en definitiva és la casa on viu el tió al llarg de l'any". Per això, la Casa de la Natura i el Tió també es concep com un centre d'estudis al voltant del bosc i les seves possibilitats d'aprofitament –fusta, resines, herbes, flors, fruits, etc.-, de divulgació, d'activitats artístiques i de salut.

Argençola, amb nou nuclis de població, i una extensa superfície forestal, ja va ser pioner l'any 2013 amb la posada en marxa del primer Pla forestal d'àmbit municipal de tot el país. L'objectiu del pla és aprofitar els recursos que proporcionen els 30 quilòmetres quadrats de massa forestal amb què compta el terme municipal. Fins aleshores, els plans forestals s'havien redactat per finques concretes o per zones geogràfiques determinades però no per tot un terme municipal.