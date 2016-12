El Govern declara la Festa dels Reis d'Igualada com a festa patrimonial d'interès nacional

El Govern ha acordat declarar la Festa dels Reis d´Igualada com a festa patrimonial d´interès nacional. La Festa dels Reis és una celebració emmarcada dins les celebracions nadalenques i, a Igualada, pren una gran rellevància pels seus elements propis, per l´antiguitat i per la gran participació i mobilització ciutadana. Enguany, ja ha confirmat la seva assistència a la desfilada el conseller de Cultura, Santi Vila.



La Cavalcada dels Reis d´Igualada és una de les més antigues de Catalunya, ja que es remunta al 1899. Cal destacar la seva continuïtat al llarg dels anys, tot i algunes interrupcions puntuals per motius diversos. La Festa dels Reis, organitzada per la Comissió Cavalcada dels Reis d´Igualada i l´Ajuntament d´Igualada, és una festa plenament consolidada i fortament arrelada, una festa oberta a tothom. El voluntariat i la solidaritat són dos dels aspectes més importants de la festa. Actualment, i com també s´ha fet al llarg de la seva història, entitats i la mateixa Comissió treballen per poder fer possible que tots els infants tinguin regals.



Els actes de la Festa dels Reis d´Igualada s´inicien el dia 28 de desembre, amb l´arribada del patge Faruk a la ciutat i l´organització d´un espectacle amb infants i les seves famílies. El patge porta dos llibres, un de blanc i un de negre, on, durant els dies que falten per a la nit de Reis, registrarà els infants segons el seu comportament. A partir del dia 29 de desembre, es fan diverses audicions radiofòniques diàries, durant les quals el patge Faruk es dirigeix de manera individualitzada als infants. El dia 1 de gener, al Teatre Municipal l´Ateneu Igualadí, els més petits de la ciutat lliuren al patge la carta als Reis, amb un model que cada any edita la Comissió Cavalcada dels Reis d´Igualada. El dia 5 de gener, a les sis de la tarda, se celebra la cavalcada. El lloc de sortida és l´antic hospital d´Igualada i avança pels carrers que formen l´eix longitudinal de la ciutat. Els patges reparteixen els paquets pels domicilis del recorregut, pujant pels balcons i finestres,. Quan finalitza la cavalcada es reparteixen els altres paquets per la resta de la ciutat. Hi participen aproximadament 1.500 voluntaris, dels quals més de 800 són patges, i es reparteixen a l´entorn dels 2.000 paquets.