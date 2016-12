Castellví de Rosanes tanca l'accés a les mines de plom per l'estat ruinós de les instal·lacions

L´Ajuntament de Castellví de Rosanes ha tancat l´accés a les mines de plom del municipi "atès l´estat ruïnós de l´edificació i al perill que comporta l´entrada no autoritzada a l´antic recinte d´extracció minera". Vtllar per la seguretat de les instal·lacions és una obligació dels propietaris, però en aquests moments, els darrers amos de les mines no han pogut ser localitzats per l'Ajuntament, Per tant, per evitar problemes majors, s'ha decidit a fer un tancament i una senyalització previentiva anunciant els perills. Les mines fa anys que estan abandonades.

D´una banda, i pel que fa a l´antic recinte de la fàbrical, situat a prop de Valldaina, s´ha posat una cadena que barra el pas al camí d´accés i s´hi ha instal·lat un cartell informatiu que avisa de l´estat ruïnós del recinte i de la prohibició d´accedir-hi, tant a peu com amb vehicle de qualsevol tipus.

De l´altra, i en un altre punt del recinte, s´han posat reixes per impedir el pas als passadissos que donen accés als pous d´extracció, per evitar que algú pugui entrar-hi i prendre mal. En aquest punt, fa anys, hi havia construïdes unes parets que van ser enderrocades. Ara l´Ajuntament hi ha instal·lat reixes metàl·liques.

L´Ajuntament de Castellví de Rosanes ja havia fet anteriorment algunes actuacions provisionals de senyalització de l´estat de ruïna del recinte miner per tal d´evitar l´accés a zones amb perill de caiguda o despreniment.