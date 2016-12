Dolors Montserrat anuncia tolerància zero amb el 'botellón'

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montser-rat, va anunciar a Igualada que el govern de l'Estat impulsarà una llei de «tolerància zero» al consum d'alcohol als menors de 18 anys, en una mesura que està destinada a combatre la beguda descontrolada d'alcohol al carrer, el que es coneix com a botellón. La decisió del govern de l'Estat arriba després que les darreres setmanes s'hagi conegut la mort d'una jove a Madrid després d'ingressar inconscient en un hospital.

En aquests moments hi ha sobre la taula ministerial un avant-projecte de llei que Montserrat assegura que vol consensuar amb els diferents agents que puguin estar implicats en aquesta problemàtica. Aquest text, que encara està pendent d'aprovació, contempla alguns aspectes que podrien aixecar polèmica, com ara el fet que la policia pugui fer proves d'alcoholèmia a menors només per la sospita d'haver consumit alcohol i que hi hagi un règim de sancions econòmiques als pares.

La ministra va assegurar, també, que es tracta, prioritàriament, de reeducar els que consumeixin alcohol i les seves famílies, i que hi haurà un règim sancionador per als joves i els seus progenitors en cas que no segueixin els cursos establerts per conscienciar del perill del consum d'alcohol i les borratxeres.

Montserrat va voler atenuar la crítica a les accions sancionadores que contempli la llei i va assegurar que «si s'enxampa un nano menor d'edat que ha begut alcohol, el que es farà és que se'ls comunicarà, a ell i la seva família, que vagin a un curs de sensibilització». I va comparar aquestes mesures amb les que ja es prenen en el cas de la conducció sota els efectes de l'alcohol. «Es tracta que el jove s'adoni de les conseqüències que comporta beure», va explicar. Però el règim sancionador, que encara s'ha d'establir, segons la ministra, també hi serà: «si un nano l'enganxen cinc o sis vegades i no ha anat als cursos de sensibilització, potser caldrà una sanció».

«La societat, de la mateixa manera que un dia va entendre que no es podia fumar en un bar, ara ha d'entendre que un nano de menys de 18 anys no pot beure. És una qüestió de protegir els menors».

Gent gran autònoma

Dolors Montserrat va ser ahir al matí a Igualada per visitar la residència del Sant Crist que gestionen les Germanes dels Ancians Desemparats, on el govern de l'estat ha invertit més de 110.000 euros durant els darrers dos anys. Monserrat va aprofitar aquesta circumstància per llançar el missatge que l'estat inverteix també a Catalunya. «El govern de l'estat és el govern de tot els catalans», va afirmar, per insistir que «aquí [a Catalunya], «també hi arriba l'IRPF de tots els espanyols».

La ministra va defensar la necessitat de crear una finestreta única per a la problemàtica sociosanitària de la gent gran. Considera que aquest col·lectiu és un dels grans problemes de l'Estat, perquè, actualment, la xifra de majors de 65 anys supera els 9 milions de persones, però el 2050 arribarà a ser de 17 milions, segons les previsions actuals.

En el marc d'aquesta acció global que el govern de l'estat presenta com una atenció més elevada a la gent gran, la ministra va anunciar que s'hi inclouria la lluita contra els maltractaments als ancians. Montserrat va anunciar ahir que ho farà a través de la primera Estratègia Nacional de Persones Grans. Una altra de les accions que es contemplen en aquest pla és que es garanteixi l'autonomia personal de les persones grans i la formació contínua.

El ministeri va convocar la premsa a la residència, on no hi va haver presència de polítics locals. Després, sense mitjans, Montserrat es va entrevistar amb els responsables del 4DHealth, on una de les gestores és la tinent d'alcalde Àngels Chacón.