La igualadina Iguana tanca l'any donant cobertura de fibra òptica a un 70% de la capital de l'Anoia

L´operador de telecomunicacions Iguana, nascuda a Igualada, tanca aquest any 2016 amb un molt bon balanç del desplegament de la seva pròpia xarxa de fibra òptica. A Igualada, justament, on va començar el desplegament l´any 2014, ja hi ha el 70% d´habitatges i empreses del municipi en cobertura de fibra òptica servida per aquesta empresa. En clients, el creixement és del 300% respecte el 2015.

Pel que fa a les previsions per al 2017, Iguana espera arribar al 100% de cobertura d´Igualada incloent-hi el barris de Sant Jaume Sesoliveres, Pla de la Massa, Pla de la Roixel·la, Sant Crist i Montserrat, a més de finalitzar la zona residencial de Les Comes. Al Polígon de Les Comes ja s´ha començat a desplegar la xarxa a finals d´aquest d´any i ja compta amb diverses empreses connectades amb serveis a mida sobre xarxa íntegrament pròpia. L´any ha acabat amb una xarxa de fibra òptica totalment pròpia que cobreix més de 14.000 habitatges d´Igualada

Una de les fites importants de l´empresa aquest 2016 ha estat l´inici del desplegament a Masquefa on ja hi ha el 40% dels immobles en cobertura de la xarxa pròpia de fibra òptica, incloent-hi el polígon de Can Parellada. Durant el 2017 Iguana seguirà desplegant la seva pròpia fibra òptica per finalitzar la cobertura al nucli urbà i dotar de connectivitat a les urbanitzacions del municipi.

L´any d´Iguana començarà amb el propòsit d'ampliar l´ample de banda i reforçar la presència a la comarca, així com ampliar la cartera de serveis que ofereix l´operador, incloent-hi l´accés a continguts de televisió.