El pacte de CiU i Socialistes d'Igualada pel pressupost també suma el regidor del PP

Igualada ha aprovat el pressupost del 2017 amb una amplíssima majoria. Als 11 membres electes de CiU s'hi han sumat 3 de Socialistes d'Igualada en un pacte entre les dues formacions que ja havia estat anunciat la setmana passat i el regidor del PP. Aquells socis que el partit de l'alcalde Marc Castells no ha trobat a nivell parlamentari català o espanyol. I partits que són socis o fan camí conjuntament a les institucions de país han vist com no entraven en l'acord igualadí. ERC i CUP han quedat al marge de l'acord. El pressupost es va aprovar en el ple municipal ordinari celebrat dimarts.

Aquest ampli consens ha fet que aquesta pressupost hagi estat aprovat finalment amb el suport de 15 dels 20 regidors que van assistir a la sessió. Hi han votat a favor CiU, Socialistes d'Igualada i el PP i hi han votat en contra els grups d'ERC, CUP i Decidim Igualada. És un dels pressuposts de la ciutat que ha tingut més suport des de l'inici del període democràtic.

Segons va explicar a l'inici del debat la regidora d'Hisenda, Montserrat Duch, aquest pressupost «contempla 51,8 milions d'euros pel que fa a l'Ajuntament i 53,7 milions d'euros sumant-hi les empreses municipals, una xifra que suposa un increment d'aproximadament un 3,9% respecte l'any que ara acabem».

La responsable d'Hisenda va afegit que «posem un èmfasi especial en l'atenció a les persones i en la transformació de la ciutat, amb destacades inversions per a la millora dels equipaments, l'entorn i l'espai públic, que arribaran en conjunt als 5,7 milions d'euros». Com ha afegit posteriorment l'alcalde, Marc Castells, entre aquestes inversions destaquen, per exemple, projectes com el futur Centre Cívic Nord, la modernització integral del complex esportiu de Les Comes, el parc central de l'Avinguda Catalunya o nous trams de l'Anella Verda de la ciutat.

Les propostes que s'incorporen a aquest pressupost a iniciativa del grup socialista fan referència, entre altres aspectes, a ajuts a l'emprenedoria i els autònoms, a la promoció i incentiu de la recollida selectiva o a l'impuls d'iniciatives per modernitzar i dinamitzar el Passeig Verdaguer i, per part del grup popular, a l'arranjament de determinades zones verdes i altres punts de la via pública o a l'estudi de noves possibilitats pel que fa al transport públic interurbà.