L'Escorxador d'Igualada es transforma en un plató per als nens del Saló de la Infància

El Saló de la Infància d'Igualada estrena escenari, l'Escorxador, en un Nadal dedicat al cinema. El saló s'ha posat en marxa aquesta setmana i estarà obert fins al 4 de gener. S'espera que hi passin prop d'un miler de persones cada dia.

La regidora de Joventut, Patrícia Illa, ha destacat la feina excel·lent tant de la directora del Saló com de l'equip de monitors, ja que «el canvi d'espai era un repte molt gran», sobretot a causa que els espais estan més compartimentats que a la nau de Cal Carner. «Tots han estat a l'altura i encara més: hi ha monitors a tot arreu i tot està molt ben senyalitzat», subratlla Illa. El resultat és «un espai més acollidor, més proper i més genuïnament igualadí», afegeix.

Per a la celebració d'aquesta cita, el consistori ha instal·lat dues grans veles al pati del recinte, fet que permetrà dur a terme les activitats en una superfície superior als 3.000 metres quadrats. A més, s'han distribuït els tallers i activitats per edats, de 3 a 6, i de 6 a 12 anys. El fet de repartir les activitats en diferents espais fa que «el públic no tingui una sensació d'aglomeració, hi ha més aire i està més oxigenat», segons la responsable de Joventut.

La regidora explica que el canvi d'emplaçament es deu al fet que l'Escorxador és un espai de propietat municipal. «Hem de tendir cap aquí: que els esdeveniments que depenen de l'Ajuntament s'intentin fer en espais municipals per estalviar despeses i lloguers». A més, Illa també creu que la tria és bona perquè és un edifici «emblemàtic».

El departament municipal de Joventut, impulsor del Saló, ha decidit dedicar l'edició d'enguany al món del cinema, coincidint amb el retorn de les projeccions d'estrena a la ciutat gràcies al nou Ateneu Cinema, una iniciativa conjunta de l'Ateneu Igualadí i l'Ajuntament. Així, aquest any, l'Escorxador es converteix en un plató gegant per celebrar l'arribada d'un nou cinema a la ciutat.

«A Igualada estem vivint un Nadal de pel·lícula, i tenim un Saló també de cine», va expressar l'alcalde, Marc Castells, dimarts, durant la inauguració. «Aquests dies tenim la ciutat a ple rendiment per tal que els nostres nens i nenes trobin espais per a la màxima diversió: tenim el torneig Caga Tió, el Cinema, el Saló de la Infància... De tot i més per garantir que els menuts gaudeixin d'aquestes festes de Nadal», va subratllar.

En el marc de l'eix temàtic del cinema, també s'ha previst una activitat intergeneracional a l'asil del Sant Crist, situat just davant de l'Escorxador, on avis i nens podran assistir a la projecció de la pel·lícula UP!. Serà el dia 3 de gener a les 4 de la tarda. A més, a l'escenari principal del Saló s'hi projecten curtmetratges al llarg del dia.

Pel que fa a les activitats del Saló, la directora, Clara Roma, apunta que no hi falten els clàssics «com els llits elàstics, els inflables, o els Escalextric, que sempre tenen molt d'èxit», i també hi ha propostes innovadores com «tallers de noves tecnologies i robòtica, un espai de videoconsoles o un nou trenet pensat per als més petits». A banda dels jocs habituals, doncs, hi haurà sorpreses com la visita dels personatges de Frozen i la Patrulla Canina.

A l'entrada del Saló, la Clara, la Fadila i el Pau són tres dels vuitanta monitors que fan possible el Saló de la Infància. Dos d'ells repeteixen per tercer i cinquè any consecutiu. Per a ells és una oportunitat per treballar, «i sobretot és divertit», asseguren. Creuen que els dies més forts pel que fa a l'afluència seran el 2, el 3 i el 4 de gener. El Saló de la Infància estarà obert fins al dia 4 de gener, de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 8 del vespre, excepte el dia 31 de desembre, obert fins a les 14h, i el dia 1, que estarà tancat. El preu de l'entrada al Saló és de 3,50 euros.