L'Anoia podria provar un nou carnet per circular amb moto pel bosc

La comarca de l'Anoia està vigilant de prop l'experiment d'aplicació d'una nova Targeta verda que hauria de regular el trànsti amb moto per camins de zones boscoses a Catalunya. Les primeres proves es faran a la comarca del Vallès Occidental i l'Anoia li podria venir al darrere. Representants de la comarca i del món del motor han rebut informació sobre aquesta prova en el decurs del tercer workshop del Campus Motor Castellolí

La regulació del motor a la muntanya i la Targeta verda van ser els protagonistes del tercer i últim workshop. Agents públics i privats del territori s'han reunit en aquests workshop amb l'objectiu de « vertebrar una agenda compartida, relligar l'ecosistema i implementar actuacions per posicionar el motor com a un veritable element de competitivitat territorial a l'Anoia».

Pep Pala, gerent de Clustermoto, va explicar als assistents que la targeta verda «és una aposta per regularitzar, mitjançant aquest document, l'ús del vehicle motoritzat a la muntanya, especialment els de motocròs i trial». La Targeta verda intenta donar resposta a la situació dels usuaris d'aquests vehicles que es troben que la normativa actual els restringeix el seu pas. Els afeccionats al motor de dues rodes i els fabricants estan buscant solucions.

Un registre de motoristes

La Targeta Verda, segons va explicar Pala, serà una manera d'identificar i registrar les motos i els usuaris que vulguin accedir a unes zones a la natura, amb uns itineraris marcats i amb el permís dels propietaris dels terrenys amb coordinació amb els municipis afectats. L'accés comptarà amb una limitació de nombre d'usuaris per zona i dia, de manera que s'evitin les massificacions. La Targeta, que tindrà un preu mínim per als usuaris, anirà acompanyada d'un pla de vigilància que s'haurà d'acabar de definir en funció del resultat de la prova pilot que es farà els propers mesos a la zona del Vallès Occidental. Aquesta prova se seguirà amb interès des de l'Anoia per si l'experiència és traslladable a la comarca.

Pel que ha trascendit del que es va comentar a la taula, bona part de la trentena d'assistents van veure el carnet Verd com una bona mesura per regular una situació que ara mateix no satisfà cap de les parts. ció de les àrees limitades, malgrat les restriccions exposades. S'entén que el pas de motos per la zona rural genera una sèrie de problemes que s'han de poder regular, en una situació que donaria seguretat tant als pilots com als propietaris de les zones boscoses.