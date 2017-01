L'hospital simulat d'Igualada rep prop de 2.000 persones el 2016

El centre de simulació hospitalària 4D Health, ubicat a Igualada, ha acollit durant l'any 2016 un total de 45 activitats, que s'engloben en la línia formativa, els serveis a les empreses, jornades i rodatges. En total, 1.724 persones han passat per l'hospital simulat igualadí aquest any, pràcticament el doble que l'any passat.

Alguns dels principals usuaris han estat institucions com la Universitat de Lleida, el Campus Universitari d'Igualada, la facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna-Ramon Llull, la Creu Roja, el Consorci Sanitari de l'Anoia, els Bombers de la Generalitat, l'Institut Milà i Fontanals, el Campus Motor, la Fundació Àuria, la farmacèutica alemanya Grünenthal i els Centres d'Atenció Primària de l'Anoia. Concretament, s'han impartit cursos per a estudiants d'Infermeria, Auxiliar d'Infermeria, cuidadors no professionals, formació per a formadors, tècnics de farmàcia, fisioteràpia o atenció a persones en situació de dependència, entre altres disciplines i cursos puntuals.

També s'han format al 4D Health professionals en actiu del Consorci Sanitari de l'Anoia, els Bombers de la Generalitat, membres de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, membres del Consorci Sociosanitari d'Igualada i els metges residents de medicina familiar i comunitària dels Centres d'Atenció Primària de l'Anoia, que van rebre darrerament una sessió de formació sobre Codi Ictus.

En la línia empresarial, el 4D Health ha rebut enguany empreses com la farmacèutica alema-nya Grünenthal, que ha disposat del centre 4D Health en diverses ocasions durant aquest any per realitzar proves d'usabilitat centrades en el procés per un aparell dispensador d'analgèsic controlat pel pacient. L'hospital simulat 4D Health, inaugurat el 2015, està situat a l'edifici de l'antic hospital d'Igualada i té per objectiu reduir els errors en salut a través de la formació dels professionals en un escenari gairebé real.