Igualada convoca un concurs per a infants i joves dins un projecte europeu

L'Ajuntament d'Igualada, juntament amb la ciutat búlgara d'Aksakovo, la portuguesa de Setúbal i la italiana de Nughedu Santa Vittoria, forma part del projecte Europe in the Future: Multifaceted and Unified. Aquesta iniciativa vol fomentar la reflexió sobre el futur de la Unió Europea a partir de la participació ciutadana, i una de les accions que proposa és el concurs L'Europa que volem ser!.

Els infants i joves entre 7 i 29 anys que hi participin, elaborant un dibuix, assaig, conte, poesia, vídeo o fotografia inspirats en els valors de la Unió Europea, poden guanyar viatges i diferents premis. El termini s'acaba el proper 31 de gener i, per a més informació, es pot contactar amb el departament municipal d'Internacionalització al 93 803 19 50, extensió 305.

El concurs convida els joves a crear materials artístics que reflexionin sobre la història comuna, els valors compartits i el compromís de desenvolupament de la Unió Europea.