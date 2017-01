L'Ajuntament de Masquefa agafa la gestió de la piscina de L'Alzinar

L'Ajuntament de Masquefa ha arribat a un acord per assumir la direcció de la piscina de l'entitat L'Alzinar per un període de 25 anys amb l'objectiu de resoldre la complexa situació econòmica d'aquesta històrica associació masquefina. L'ajuntament, a més, es compromet a dur a terme tasques de millora en la instal·lació per un valor de 300.000 euros.

L'equip de govern i l'associació han signat un conveni pel qual el consistori passarà a assumir la gestió íntegra de l'equipament durant 25 anys i amb un lloguer anual de 7.000 euros. L'acord, signat per l'alcalde, Xavier Boquete, i representants de la junta de L'Alzinar, també recull el compromís de l'Ajuntament d'invertir-hi la quantitat abans esmentada. El conveni s'emmarca en l'objectiu del govern municipal de capgirar la complexa situació econòmica que travessa aquesta històrica entitat masquefina, la més antiga del municipi, nascuda l'any 1959. L'associació -amb un deute amb l'Ajuntament generat durant la gestió de la junta anterior que ascendeix fins als 8.000 euros- estava fins ara en situació de preconcurs de creditors. «Amb aquesta iniciativa solucionarem el resultat d'una gestió econòmica més que ineficient per part de l'anterior junta, a la qual demanem que s'expliqui i assumeixi responsabilitats per haver portat l'entitat a una situació de fallida econòmica», afirma Xavier Boquete.

Per tot plegat, amb el propòsit de fer donar la volta a la situació actual, i fruit de la col·laboració i el diàleg obert entre l'Ajuntament i la junta actual, s'ha formalitzat aquest conveni, que permetrà dotar la Societat Recreativa i Cultural L'Alzinar de l'estabilitat, la solvència i la viabilitat econòmica que necessita, i també de fer front als seus impagaments, així com garantir una millora i una renovació de l'equipament de la piscina. Xavier Boquete ha posat en relleu que «L'Alzinar és un dels símbols de Masquefa, i és la nostra entitat més antiga. Per això, mereix una atenció especial més enllà de les ajudes municipals que ja rep actualment».