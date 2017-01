Igualada omple el Passeig i Cal Font amb més de 250 parades en la Fira de Reis

Igualada es va despertar ahir, dia de Reis, amb la ciutat plena d'expositors. Participaven del certamen firal més antic de Catalu-nya dels que se celebren en l'actualitat, amb 643 anys. Malgrat el pas del temps, la Fira de Reis «continua tenint molt bona salut», afirmava el president de Fira d'Igualada, Joan Domènech. Enguany va superar el nombre d'expositors d'edicions anteriors, amb 210 estands al Passeig, més 48 parades d'antiquaris a la plaça de Cal Font.

«És una fira que funciona sola, sense gaires canvis. A la gent li agrada sortir el matí de Reis a passejar i trobar-se una mica de tot», explicava Domènech. I és que la Fira de Reis es distingeix per la varietat de productes que s'hi venen. Des de fa un parell de dècades, els planters i màquines agrícoles que representaven tradicionalment la principal oferta de l'esdeveniment van reduir-se en nombre, deixant pas a altres negocis, com l'artesania, l'alimentació, la bijuteria, el tèxtil i, des de fa prop d'una dècada, les antiguitats.

En ser la fira més heterogènia de les que tenen lloc a la ciutat, és l'única en què l'organització Fira Igualada dóna un espai a la venta ambulant. «En aquest cas, vigilem molt que tothom tingui les llicències en regla i ens coordinem amb els Mossos i la Policia Local perquè no se sumin més venedors que els que nosaltres permetem una vegada ha engegat la fira», exposava Joan Domènech.

A banda dels venedors ambulants, també hi ha molts d'altres firaires interessants en tenir un lloc al certamen igualadí per la quantitat de públic que mou. En aquesta edició l'organització va haver de deixar fora alguna empresa interessada en participar-hi perquè ja no tenia més espai per col·locar-los. A més, els expositors provenien d'arreu de Catalunya, i també de la resta d'Espanya i de França. La distribució al llarg del Passeig es va fer, per tercer any consecutiu, situant els estands en una sola banda, amb l'objectiu que els visitants tinguessin més espai per moure's i passejar.

Paral·lelament a les ventes que s'allargaven per tot el passeig Verdaguer, fa gairebé una dècada que Fira Igualada va decidir afegir l'oferta d'antiquaris a la plaça de Cal Font -que es troben un cop al mes en una fira especialitzada i exclusiva- amb la idea de reunir dos públics diferents, el de la Fira de Reis i l'interessat en les antiguitats. «Venir aquí el dia 6 no només serveix per vendre, sinó per arribar a molta gent que no aniria en un esdeveniment exclusiu d'antiquaris. És una manera que ens coneguin», argumentava Pere Noguera, un dels antiquaris que ven antiguitats a la ciutat des de fa 40 anys.