Olesa confia que el Govern reduirà 200.000 euros el deute amb l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olesa confia que la Generalitat de Catalunya continuï reduint enguany el deute que manté amb l'Ajuntament, com a mínim, amb uns 200.000. El consistori alerta, però, que l'arribada d'aquests diners no es podran traduir en més capacitat directa d'inversions per part de l'administració local, «que, per llei, veu com aquests diners serviran per engrandir el romanent de tresoreria». Fonts municipals destaquen que aquest fet «confirma un canvi de tendència, de capacitat econòmica o de priorització en la despesa de la Generalitat», que només durant el 2016 ha reduït el deute amb l'Ajuntament d'Olesa en aproximadament 1'2 milions d'euros. Ara, l'administració catalana deu al consistori uns 670.000 euros, en concepte d'obres, projectes o subvencions finançades per ambdues administracions, i que el Govern català encara no ha abonat la part que li correspon malgrat que l'obra, projecte o subvenció ja estigui executada i pagada per l'Ajuntament. Joan Segado, regidor d'Economia, ha celebrat aquesta aposta per la reducció del deute vers els ajuntaments.