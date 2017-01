«Aprendre català m'ha ajudat a no sentir-me sola i a integrar-me en la vida de l'Anoia»

Quan va arribar d'Egipte a Santa Margarida de Montbui, ara fa tres anys, Sally Fawzy no entenia res: ni els papers que donaven a l'escola al seu fill, ni els rètols informatius dels supermercats, ni el que li deien les veïnes de l'escala. Havia après anglès feia anys, quan era adolescent i ja volia emigrar a buscar un futur millor, però a la població de l'Anoia gairebé ningú no en sabia.

Al cap de pocs mesos, van recomanar-li que s'apuntés a classes de català. Ho va fer i ja no ho ha deixat. Des de l'inici, també, és una de les aprenents del programa de Voluntariat per la Llengua, que impulsa el Consorci per a la Normalització Lingüística i que potencia trobades entre un voluntari que sap català i un nouvingut que vol aprendre la llengua. La iniciativa, que funciona a tot el país des del 2003, ha rebut el reconeixement de la Unió Europea per la tasca integradora que compleix i, a més, ha ajudat a millorar el nivell parlat del català de molts nouvinguts, com la Sally.

Ara, ella no només té un bon nivell tant de català com de castellà, sinó que també se sent integrada en la cultura i la vida social de la comarca. «L'altre dia la meva parella lingüística em va convidar amb els seus amics a menjar torrades amb anxoves i pebrot, que ells en diuen espardenyes», comenta. «Aprendre la llengua m'ha ajudat a no sentir-me sola, perquè fins llavors no podia parlar amb ningú, i a integrar-me: ara participo a les reunions de l'AMPA, faig xerrades a les escoles i col·laboro en la setmana cultural de Montbui», explica.

Com ella, aquest 2016 hi ha hagut a l'Anoia 64 parelles lingüístiques que s'han trobat un mínim de deu vegades per, simplement, conversar en català. «S'ha demostrat l'eficàcia de la proposta en fomentar la pràctica oral de la llengua. Fins al punt que altres territoris han copiat la idea, com ara Bolzano, a Itàlia; Flandes, a Bèlgica; o Perpinyà, a França», manifesta Alba Llobet, responsable del Voluntariat de la Llengua de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya. «El Voluntariat per la Llengua neix quan ens adonem que les classes teòriques no tenen sentit si després, en sortir, els alumnes no poden practicar-lo. I molts ens diuen: 'és que ningú em parla en català'. El projecte vol demostrar que la llengua és viva en la realitat quotidiana i posant en contacte dues persones que viuen en un mateix entorn ho aconseguim», afegeix Llobet. La proposta també és enriquidora per als voluntaris catalanoparlants, que coneixen gent nova, vinguda d'altres cultures i amb una visió del món diferent. «És una manera de trencar tòpics: el racisme neix de la ignorància, i aquest programa creiem que fa molt per la tolerància i la convivència i la solidaritat», opina Llobet.