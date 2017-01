L'ACA inverteix 3,4 milions a la potabilitzadora d'Abrera

La planta potabilitzadora d'ATLL a Abrera requereix una inversió de 3,2 milions d'euros per fer-hi obres de reparació de vasos i altres millores. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte per millorar diverses seccions de la potabilitzadora per millorar l'estanqueïtat de la instal·lació. La planta d'Abrera és un element fonamental per a la garantia d'aigua del nord del Baix Llobregat, però, principalment, per a la ciutat de Barcelona.

Es preveu que els treballs que ha de supervisar ATLL estiguin executats en 2 anys. Les obres consistiran, principalment, a millorar i rehabilitar els formigons de l'estació de bombament de l'aigua que s'impulsa cap a Terrassa, i d'altres elements de la instal·lació que requereixen una modernització. Addicionalment, es preveu reparar fissures i juntes d'estanqueïtat, millorar les impermeabilitzacions de cobertes, i dur a terme actuacions de millores puntuals. Un cop finalitzin els treballs, s'optimitzarà el funcionament de la planta, per evitar possibles fuites i assegurar l'estabilitat d'alguns elements.

L'estació de potabilització d'Abrera es va posar en servei el 1980 i té capacitat per tractar un cabal màxim de 300.000 m3/dia d'aigua captada del riu Llobregat, que es distribueix a diversos municipis de la regió metropolitana de Barcelona. A principi del 2009 es va remodelar i ampliar, construint una planta d'electrodiàlisi reversible que permet millorar la qualitat (eliminant salinitat i rebaixant conductivitat) i el gust de l'aigua.