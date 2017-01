Més de 500 nens de Calaf han passat pel parc infantil de Calaf, l'Iglú

Més de 500 nens i nenes han passat durant les festes de Nadal pel parc infantil L'Iglú, on s'hi han dut a terme activitats diverses, com ara tallers i espectacles infantils. Amb tot, el fred i el gebre van dificultar l'execució de les activitats exteriors com el paintball i el bubble football. El balanç que fa el govern municipal, però, és positiu. Entre les actvitiats amb més públic, la del dimarts 27 de desembre, amb l'espectacle Màgic Arnau. També va tenir un molt bon seguiment l'espectacle de circ El vigilant d'estels, que es va fer una setmana després.