Santa Margarida de Montbui fa créixer el seu pressupost un 3%

El pressupost de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per al 2017 és de 7,3 milions d'euros (un 2,9 % més que el del 2016). Després d'anys de forta oposició, aquest és el pressupost que té menys oposició. El PSC de l'incombustible Teo Romero ha aconseguit no quedar-se sol en l'aprovació i ha pogut sumar el vot de Junts per Montbui-ERC. El regidors de Veïns amb Veu i el vot es van abstenir i el d'ICV/EUiA-EPM van ser els únics que hi van votar en contra.

La regidora d'Administració, Economia i Participació Elisabet Tamargo ha explicat que es tracta d'un pressupost que «posa èmfasi en els temes de caire social. Destinem 200.000 euros a la partida de plans d'ocupació i també incrementem en un 15 per cent les partides de manteniment. Creix també la despesa a les àrees d'educació, cultura, igualtat de gènere i joventut».

Entre les inversions destaca l'estudi per dur a terme un camí peatonal que comuniqui el Nucli Antic i el Nucli Urbà, el condicionament dels darrerers de la Carretera de Valls, el condicionament i habilitació com a centre de formació de l'antic magatzem de Calçats Ferrer, l'arranjament de la Plaça del Pi i la redacció del projecte per a l'arranjament de la llera del riu Anoia al seu pas per Montbui.

El pressupost també contempla la consignació econòmica per a cobrir una plaça de policia local.

L'alcalde Teo Romero ha destacat que es dóna suport a les famílies i a les persones que més ho necessiten i ha recordat que el pressupost no només són inversions, sinó que també és contemplar partides per poder prestar serveis que són «intagible», però que «milloren la qualitat de vida dels ciutadans».

El regidor de Junts Per Montbui (ERC) ha explicat el seu suport com el resultat de la negociació i de les converses que s'han establert amb el govern l'equip de govern.

Entre els temes acordats a proposta dels republicans sobresurt la creació d'un espai de caravanning al municipi, la potenciació de la Fira del Comerç i obrir una línia de treball per canviar la denominació del municipi («Montbui» en comptes de «Santa Margarida de Montbui» a través de la participació ciutadana).