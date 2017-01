Les obres a les coves de Collbató obren un crispat debat polític

El tancament de les coves del Salnitre de Collbató per fer-hi unes obres de remodelació que s´ha fet aquest gener ha obert una encesa polèmica al municipi. Mentre l´equip de govern de l´Ajuntament defensa que manté la confiança en el turisme i que la intervenció a les coves té com a finalitat la millora de les instal·lacions i fer-ne una repontenciació per millorar-ne l´aprofitament turístic, el regidor Jordi Serra, expulsat del govern i que s´hi oposa frontalment, manté que hi ha una voluntat de desmuntar el servei turístic que hi havia fins ara.

El govern municipal ha fet coincidir en els primers mesos de l´any les obres d´adequació de l´interior de les coves i les de reordenació de la plaça de l´Era, que és on hi havia instal·lada fins ara l´oficina de turisme. En aquest darrer cas, fonts municipals han indicat que el tancament de la instal·lació està lligat al fet que amb les obres no s´hi pot accedir.

Sí que hi ha hagut una remodelació provisional del servei d´atenció turística, que ara es presta des de l´Ajuntament. En el futur, quan les obres obres d´urbanització de la plaça quedin enllestida, la voluntat de l´Ajuntament és mantenir el servei a l´edifici consistorial de dilluns a divendres i obrir l´ofina de la plaça de l´Era, els caps de setmana. D´altra banda, el tancament de les coves es va fer coincidir amb el final del contracte de les persones que feien de guies. Aquesta finalització de contracte permetrà a l´Ajuntament repensar el servei, perquè no sigui només de les coves, sinó perquè sigui una oferta turística més àmplia. La reinstauració del servei de guies es farà a través d´un concurs.

A les coves, les obres que s´hi volen fet preveuen renovar tota la instal·lació elèctrica i també les plataformes per poder fer la visita. També es renovarà el mateix concepte de visita entre estalactites i estalagmites i l´àrea de d´esplai adjacent i els camins d´accés. En aquesta intervenció, que l´Ajuntament assegura que ha de quedar enllestida el mes de març, hi ha implicats serveis de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del mateix ajuntament de Collbató.

El govern, format per ERC i GIC (Grup d´Independents de Collbató), veu en l´acció de Serra una voluntat d´erosionar el govern, però assegura que els dos grups continuen «compromesos en la promoció de Collbató com una destinació turística de primer nivell».

Les coves del Salnitre tenen uns 21.000 visitants anuals i la tendència ha estat creixent, darrerament.