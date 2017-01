Olesa reclama que s'avanci el nou col·lector de salmorra

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, ha qualificat d'urgent la necessitat que es tiri endavant la construcció del nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Per aquesta raó l'alcaldessa, juntament amb el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, s'ha reunit amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí, per reclamar una concreció de les dates de materialització del projecte del nou col·lector.

Segons l'alcaldessa, a la reunió (a la qual també va assistir el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà) el consistori olesà va donar de termini fins a final de març per rebre una resposta concreta de l'ACA a les reiterades peticions dels ajuntaments afectats pel col·lector. Si no és així, Puimedon és partidària que els consistoris sumin esforços per emprendre accions més contundents per defensar els interessos dels seus municipis.

El col·lector de salmorres és una conducció que transcorre des de fa 30 anys entre el Bages i el Prat de Llobregat que transporta l'aigua de les surgències salines i les procedents dels runams derivats l'activitat minera de la potassa. Aquesta aigua amb elevades concentracions de sal arriba fins a l'afluent de la depuradora del Prat per ser traslladada mar endins. El 2009 es va posar en servei el desdoblament del col·lector en el tram comprès entre Abrera i el Prat de Llobregat.

L'Ajuntament d'Olesa defensa que l'actual col·lector, que està obsolet i té fuites sovint, no pot aguantar fins al 2020, data, com es va anunciar en el seu dia, en què és previst que estigui en funcionament la nova canalització, que tindrà un cost d'uns cent milions d'euros. Els consistoris reclamen que el nou col·lector estigui enllestit abans i, en tot cas, que es doni prioritat al tram Monistrol-Abrera.

Aquesta és ja l'enèsima vegada que l'Ajuntament d'Olesa, individualment o conjuntament amb altres ajuntaments afectats com els d'Esparreguera, Abrera i Monistrol, reclama a l'ACA una solució per al col·lector de salmorres, que contínuament rebenta i té fuites. La darrera que va afectar el terme d'Olesa va tenir lloc l'agost.

Les afectacions d'aquestes fuites són diverses, però especialment preocupa als alcaldes l'elevat impacte que genera en l'aqüífer de la Cubeta d'Abrera i el bosc de ribera de l'espai de la Xarxa Natural 2000 Montserrat-roques Blanques-riu Llobregat.