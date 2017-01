Olesa de Montserrat recull més de 70 queixes d'usuaris del bus fins a Barcelona

L'Ajuntament d'Olesa ha recollit una setantena d'incidències en el servei de bus entre aquesta localitat i Barcelona des que la concessió és en mans de l'empresa Monbus. Les queixes d'usuaris que ha rebut l'Ajuntament d'Olesa se sumen també al malestar que hi ha entre els usuaris de la mateixa línia des de Manresa. Olesa de Mont-serrat participarà dijous en una reunió amb la Generalitat, promoguda per l'Ajuntament de la capital del Bages (vegeu Regió7 de divendres) i que és previst que se celebri a Manresa.

Fonts de l'Ajuntament olesà han indicat que «reclamem a la Generalitat de Catalunya una solució als problemes actuals». A la reunió hi assistirà la regidora de Mobilitat i Transport d'Olesa, Susana Yáñez, acompanyada de dos usuaris habituals del servei.

L'Ajuntament d'Olesa envia un informe setmanal d'incidències en el servei a la Generalitat. Des del 17 de desembre, en què es va fer el canvi de concessionària, ja han exposat una setantena de queixes. A més, els usuaris d'Olesa han criticat molt la companyia des de les xarxes socials. Les queixes són pels retards reiterats, perquè els busos van plens i no se n'envien de reforç, la qual cosa obliga els usuaris a romandre a la parada fins al proper viatge previst o a buscar una alternativa. També hi ha múltiples queixes per l'existència de màquines validadores espatllades, la manca de fulls de reclamacions als autobusos, o el fet que, fins i tot, els usuaris mateixos hagin de guiar els conductors per la ruta prevista.

La regidora de Mobilitat i Transport s'ha mostrat sorpresa davant la insistència de la companyia a dir que compleix amb el contracte, «tenint en compte que, només d'usuaris olesans, ja hi ha una setantena d'incidències». Davant la situació, els ajuntaments afectats d'aquesta línia de transport van sol·licitar avançar la reunió prevista per al febrer amb la Direcció de Transports de la Generalitat. La queixa és cada dia més general.