L'expresident Artur Mas visita la mostra amb les autoritats del municipi

L'expresident de la Generalitat Artur Mas també va gaudir de l'ambient de la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí.

En primer lloc, Mas va esmorzar al mateix poble amb militants i simpatitzants del Partit Demòcrata (PDECAT), amb la presència de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i de diferents regidors de la comarca. Seguidament, l'expresident va ser rebut a l'ajuntament de Vilanova del Camí únicament per part de l'equip de govern, encapçalat per l'alcaldessa, Vanessa González. Allà hi va signar el Llibre d'Honor i va rebre l'exemplar que explica la història del poble com a obsequi per la seva visita. Després de la signatura i aprofitant la celebració de la fira, Artur Mas es va permetre la llicència de fer broma assenyalant que «abans el camí ral servia per aproximar Barcelona i Madrid», va comentar entre rialles. Finalment, Mas va visitar la fira amb les autoritats i va ser aturat pels vilanovins més encuriosits i va poder comprovar la feina dels artesans del poble, com la dels elaboradors de la cervesa artesana Espina de Ferro, així com de les entitats.