Vilanova del Camí s'omple un any més amb la tradicional Fira del Camí Ral

Pels volts de Sant Hilari, a Vilanova del Camí s'hi celebra una cita indispensable des de fa 19 anys, la Fira del Camí Ral. Enguany no era una excepció, i firaires, artesans i exhibicionistes van concentrar-se ahir al centre neuràlgic del poble. L'edició d'enguany ha tubgut la visita excepcional de l'expresident Artur Mas (vegeu desglossat).

La plaça del Mercat, el carrer Major, la plaça Major, el carrer Onze de Setembre i el carrer de Santa Llúcia van desplegar més d'un centenar de paradetes que oferien des dels productes més típics com els embotits i la bijuteria, fins als més curiosos, com la possibilitat de llegir la mà als qui ho desitgessin. Les parades formaven part de la XVI Mostra d'Arts i Oficis i la III Mostra d'Artesans Locals. D'altra banda, els Diables Cabrons van oferir una cercavila just abans del punt àlgid i més espectacular de la fira, l'exhibició de falconeria. Gairebé una vintena d'aus van ser exposades a la plaça Major i algunes van participar en l'aclamat espectacle que va deixar bocabadats els vilanovins i vilanovines.

Deambulant pels carrers també s'hi van poder trobar accions itinerants, lluitadors almogàvers, o un faquir, entre d'altres, que van oferir veritables representacions de lluites, habilitats amb foc i serps o música tradicional. No hi van faltar les activitats i atraccions medievals infantils i la jornada també va incloure una missa, plena de gom a gom, en honor de sant Hilari, el patró de Vilanova.

En alguns moments, el protagonisme, però, va ser d'Artur Mas, qui va passejar pels carrers de Vilanova del Camí per conèixer de ben a prop els seus artesans, les entitats i sobretot, els habitants.

Un altre dels imprescindibles va ser la Cursa de la Pujada als Dipòsits, en aquest cas celebrada per 31a vegada. Els gairebé 600 participants van haver de recórrer una distància curta, de 3,5 km, però de pendent pronunciada. En primer lloc hi van ascendir els corredors i seguidament els caminants també hi van pujar per acabar gaudint d'una botifarrada conjunta.

Finalment, la Fira del Camí Ral també va servir per presentar un dels projectes més engrescadors de Vilanova del Camí, anomenat Na Jerònima, la bruixa. Es tracta de l'escenificació del judici que es va dur a terme contra Jerònima Fàbregues, veïna del poble l'any 1607, per bruixeria. Amb la iniciativa, el col·lectiu de sis joves del poble que ho ha al darrare vol aportar un nou valor cultural a Vilanova a partir d'un cas real i únic que fins ara era desconegut per la gran majoria d'habitants.

A més, el cap de setmana que ve s'organitzarà una visita guiada per fer visible la part més històrica de Vilanova del Camí. La representació, que aplega més d'una cinquantena d'actors i figurants, es farà el proper 28 de gener a les 20 h a la plaça Major. L'entrada serà gratuïta i en finalitzar l'espectacle hi haurà taquilla inversa.