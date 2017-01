El Consell del Rec tria el jurat per decidir el projectes de futur per al barri

El Consell del Rec ha escollit quines tres persones els representaran al jurat per triar la propostes guanyadores de la consulta de projectes del Rec. En aquest jurat hi haurà un representant dels veïns, un dels propietaris i un de les entitats vinculades al barri. A més dels representants del Consell del Rec, el jurat és format per membres de l'Ajuntament com el cap de Servei de Projectes, el secretari i l'interventor, i també per autoritats i experts del sector com un representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i un representant de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. El jurat serà presidit pel regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada. Els quinze seleccionats rebran una remuneració de 4.000 euros.