El xef igualadí David Andrés és el número 1 de la llista de joves artistes

El xef David Andrés, número 1 de la llista Forbes en la categoria d'Arts i entre els deu joves més influents d'Europa. Ahir va rebre el reconeixement a Londres. Propietari del restaurant Somiatruites, a Igualada, i xef del restaurant Abac, de Barcelona, lidera la llista dels 30 under 30 en la categoria d'arts, on s'engloben arts plàstiques, disseny, fotografia i cuina. I la revista Forbes també l'ha reconegut com un dels joves més influents d'Europa.

Els editors de la llista consideran que aquest grup de 10 joves són noms de persones que «poden canviar Europa durant els propers 50 anys», tal com apunta Randall Lane, editor de Forbes.

Forbes va fer pública la llista dels 30 joves de menys de 30 anys més influents d'Europa en 10 categories (entreteniment, finances, indústria, mitjans de comunicació, tecnologia, dret i ciències polítiques, retail, ciències i salut, emprenedors i arts). Aquesta llista aglutina els 300 joves amb més projecció en diferents camps i selecciona, de cadascuna de les categories, un candidat estrella, els anomenats the standouts.

Andrés ha estat seleccionat per haver tirat endavant el seu projecte personal, el restaurant Somiatruites d'Igualada; pel seu paper com a cap de cuina al restaurant Abac, amb dues estrelles Michelin (un establiment on treballa amb el xef manresà Jordi Cruz en un tàdem que fa una cuina de molt alt nivell); i per haver estat entre els tres Millors Xefs Joves del Món, després de proclamar-se durant dos anys consecutius Millor Xef Jove del sud d'Europa en el prestigiós concurs San Pellegrino Young Chef.

El jurat de la categoria d'arts estava format per Jeremy Till de la University of the Arts London, pel xef Heinz Beck, del restaurant La Pergola de Roma, amb tres estrelles Michelin, i pel fotògraf italià Oliviero Toscani.

En el marc d'aquest reconeixement, David Andrés va ser homenatjat ahir a la tarda –juntament amb els candidats estrella de les 9 categories restants–, en un acte celebrat al restaurant Gilgamesh, situat al Camden Market de Londres.



La revista Forbes

Forbes és una revista especialitzada en el món dels negocis i les finances fundada l'any 1917 a Estats Units. Cada any publica llistes que desperten un gran interès en l'àmbit dels negocis, com Forbes 500 (la llista de la gent més rica d'Estats Units), o les llistes de les persones més riques del món o la de les persones més poderoses del món.