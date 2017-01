Igualada ampliarà les voreres en dos trams dels carrers Sant Josep i Sant Carles el febrer

L'Ajuntament d'Igualada preveu iniciar a final de febrer diverses actuacions en dos trams dels carrers Sant Josep i Sant Carles, per millorar l'accessibilitat, suprimir barreres arquitectòniques i ampliar voreres, per un valor total de 44.000 euros.

Al carrer Sant Carles s'intervindrà a la vorera sud, entre els car-rers Esquiladors i Sant Josep, tenint en compte que l'actual tot just té una amplada de 90 centímetres i el xamfrà amb el carrer Esquiladors no és totalment accessible per les persones. Pel que fa al car-rer Sant Josep, s'actuarà a la vorera est, entre els carrers Sant Pau i Sant Carles que, en aquest cas, només té 80 centímetres d'amplada en sentit ascendent. Fetes les intervencions, tots dos trams tindran una amplada de 120 centímetres.



Més obres en propers dies

En conjunt, es renovaran 300 m2 de voreres, i la previsió és que les obres durin dos mesos, durant els quals hi haurà talls i restriccions de trànsit. Més enllà d'aquestes actuacions, n'hi ha d'altres de previstes les properes setmanes en altres punts. Són obres de millora de l'accessibilitat als xamfrans del carrer Capellades i d'eixamplament d'un tram de la vorera del carrer Santa Teresa.