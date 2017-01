Igualada homenatjarà els deu ciutadans que van perdre la vida als camps nazis amb la instal·lació de plaques 'Stolpersteine'

Igualada homenatjarà de manera permanent els deu igualadins deportats després de la Guerra Civil als camps de concentració nazi i morts en captivitat durant la IIa Guerra Mundial. La ciutat ha decidit sumar-se a la iniciativa 'Stolpersteine', un terme alemany que es tradueix com a "pedres al camí", impulsada per l'artista Günter Demnig.

Les 'Stolpersteine' són llambordes de formigó de 10x10 centímetres, amb una fulla de llautó al capdamunt on s'hi graven les dades de cada persona. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que normalment es col·loquen davant les cases on van viure els deportats, però en el cas igualadí, com que es desconeix, s'ha optat per instal·lar-les a la plaça de l'Ajuntament.

El batlle ha explicat que la col·locació es farà el proper 26 de gener amb la presència de l'artista i s'acompanyarà amb un acte on la música hi tindrà un paper rellevant.