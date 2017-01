Igualada passa la fira BSTIM a un certamen bianual

La fira BSTIM passarà a ser bianual després de la celebració de la present edició, la tercera que es convoca en els darrers tres anys. Enguany la mostra té un èxit notable de participació i té ressó a nivell internacional, segons els organitzadors (Fira Igualada, Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Tèxtil Fagepi). La fira BSTIM tindrà lloc els dies 22 i 23 de febrer a Igualada.

L´interès internacional que desperta la fira es tradueix en l'interès mostrat per diverses marques, com la Noruega YAYA, les marques sueques DianaOrving i House of Dagmar o les italianes Iceberg o Happysheep, entre d´altres. Es preveu que la llista de compradors internacionals inscrits, ja siguin de marques, grans distribuïdores o dissenyadors, s´incrementi en els propers dies.

D´altra banda, els responsables de la fira BSTIM han signat un acord de col·laboració amb l´Associació Tèxtil de Portugal (ATP), que farà que BSTIM es pugui promocionar a la fira Modtissimo que tindrà lloc a Porto (Portugal) els dies 15 i 16 de febrer, i la setmana següent una representació de fabricants tèxtils portuguesos tindran un espai dins del recinte firal de BSTIM. L´acord signat també preveu d´altres intercanvis i col·laboracions orientats a atraure conjuntament la producció de grans marques que fins ara recorrien al mercat asiàtic i oferir-los la possibilitat de fabricar en proximitat. L´acord amb l´associació portuguesa ATP és una acció més d´internacionalització que pretén projectar la fira tèxtil catalana com a referent europeu del punt.

BSTIM passarà a ser biennal

Arribada ja al punt de consolidació i havent acomplert de nou els objectius d´expositors per a l´edició de 2017, l´organització de la Fira BSTIM ha decidit que passi a celebrar-se cada dos anys, que és la periodicitat que ja estava prevista en el pla de desenvolupament inicial si bé es va acordar que els primers anys fos anual perquè es pogués fer un lloc dins del sector.

Han estat els propis expositors els qui han demanat que la cita se celebrés cada dos anys, ja que en un sol any el sector industrial no incorpora prou novetats i les empreses productores no generen noves capacitats o serveis que s´hagin de presentar a marques i distribuïdors. De fet, alguns expositors ja venien cada dos anys.

Amb aquesta decisió, BSTIM s´adequa a un sector, el del mercat tèxtil, on és habitual que les fires se celebrin cada dos o, fins i tot, cada quatre anys, com és el cas de les fires de maquinària tèxtil com Techtextil. De fet, Fira d´Igualada, amb una llarga experiència en l´organització de fires industrials, celebra Maqpaper cada dos anys justament per adequar-se a les dinàmiques del sector.

Finalment l´organització també preveu que celebrar la fira cada dos anys permetrà concentrar més presència de compradors internacionals i augmentar el número d´expositors, ja que es reforçarà com una cita ineludible en el calendari.

Els anys en que no hi hagi edició física de BSTIM, la Fira realitzarà diferents activitats que ajudaran a la promoció de la marca BSTIM i les seves empreses expositores en el marc d´esdeveniments sectorialment rellevants.

La fira tèxtil BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing) està organitzada per Fira d'Igualada i l'agrupació tèxtil FAGEPI amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i té per objectiu estimular la fabricació tèxtil de proximitat i enfortir la indústria local. La tercera edició tindrà lloc els dies 22 i 23 de febrer de 2017 al recinte de l´Escorxador d´Igualada.