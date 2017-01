Martorell fa pinya amb municipis veïns per reclamar inversió per a l'hospital

L'Ajuntament de Martorell està impulsant una moció conjunta amb els alcaldes dels 13 municipis del Baix Llobregat Nord i l'Anoia que depenen de l'Hospital de Sant Joan de Déu per reclamar a la Generalitat que doti el centre de més recursos.

La intenció és poder portar aquesta mopció al proper ple del mes de febrer, segons va explicar ahir l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa. Assegura que ja s'hi està treballant perquè ja hi ha hagut contactes amb els alcaldes dels municipis afectats: «consensuarem un document conjunt pel febrer, on demanarem al Servei Català de Salut que doni prioritat perquè es faci front a les inversions estructurals que calen a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell».

La reivindicació passa per una inversió que reforci tant les urgències com la mateixa capacitat del centre, que dóna servei a 160.000 usuaris amb un total de 127 llits, lluny dels que serien necessaris per atendre els ciutadans de referència, segons sosté Fonollosa. L'alcalde agraeix la tasca que hi estan fent els professionals, que es veu fortament incrementada aquests dies: «la direcció de l'Hospital de Sant Joan de Déu ha pres mesures per pal·liar l'epidèmia de grip d'aquestes setmanes, com ara aturar les intervencions quirúrgiques no urgents per alliberar llits per als ingressos que vénen d'urgències», sosté l'alcalde. Ahir també explicava que «s'ha reforçat el personal mèdic i d'infermeria, que fa una tasca encomiable doblant serveis i torns», fins al punt que «l'hospital té tots els llits oberts i està a plena ocupació, Però les mesures no són suficients perquè hi ha un dèficit estructural», lamentava Fonollosa.



Mesures pendents

L'alcalde recorda que tant el Pla Director com el Pla Estratègic i el Pla Funcional aprovats pel departament de Salut de la Generalitat encara s'han executat, tot i que ja preveuen un augment de 35 llits a Martorell. En aquest context, Fonollosa destaca la importància de demanar conjuntament i aprofitant la força institucional que poden tenir els 14 ajuntaments, que es doti l'hospital dels recursos estructurals i humans necessaris tan aviat com sigui possible.

El mateix Fonollosa insistia ahir que «al conseller Comín ja li hem reiterat el problema estructural que té l'hospital des de fa temps i ens va dir que érem prioritaris dins les inversions i contractacions d'activitat que el Servei Català de la Salut farà properament». Així mateix, «estem en contacte amb el comitè d'empresa de l'hospital i hem parlat amb el responsable de zona del Servei Català de la Salut per fer-li arribar el nostre neguit», apuntava Fonollosa.

L'alcalde també va lamentar el fet que «en una època en què en aquest Ajuntament hi havia uns altres responsables polítics, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) del Baix Llobregat Nord, que dóna servei 24 hores al dia els 365 dies l'any, en lloc d'ubicar-se a Martorell, al costat de l'hospital, es va instal·lar a Sant Andreu de la Barca». Per a Fonolosa aquesta decisió «és tècnicament injustificable, i avui també contribueix a explicar, en part, l'actual situació».

Tanmateix, «aquesta no és ni hauria de ser una lluita de partits», apunta l'alcalde, entenent que la reclamació de millores a l'hospital i a l'atenció primària és de tota l'àrea d'influència del centre, de manera que «cal anar a l'una perquè ens hi juguem molt».