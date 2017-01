El pressupost participatiu de Calaf prioritza les millores a la Pineda

Els veïns de Calaf han triat majoritàriament l'opció de millores al barri de la Pineda en les votacions dels primers pressupostos participatius que s'organitzaven des de l'Ajuntament. Un cop fet el recompte, al llarg d'aquest any es podran executar finalment 7 dels 18 projectes que se sotmetien a votació.

El projecte de millores al barri de la Pineda ha estat el més votat, amb un total de 380 punts, i inclou la instal·lació de passos de vianants i millores viàries a la plaça de Catalunya per un import total de 9.138 euros.

En total, el consistori havia destinat 50.000 euros a aquesta primera convocatòria, per la qual cosa cap de les propostes podia superar els 10.000 euros de pressupost, però permetia que com a mínim se'n poguessin executar 5. Finalment en seran 7: a banda de les actuacions a la Pineda, es durà a terme l'adequació del pati de l'escola Alta Segarra, la millora de l'enllumenat a la pista de bàsquet del pavelló, la rehabilitació de la façana de la Unió Calafina, l'actuació al bosc del Rentador, i s'adquirirà un nou equip de so i llum per a festes. A més, es faran millores en parcs infantils.

La participació ha estat del 19,5% del cens, i han votat un total de 565 persones.