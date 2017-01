L'alcalde de Calaf explica els pressupostos del 2017 als veïns

L'alcalde de Calaf, el republicà Jordi Badia, explicarà el presssupost de l'Ajuntament a la població de Calaf en un segona edició de les sessions de l'Alcalde Respon. L'acte tindrà lloc el proper diumenge, 22 de gener.

L'Alcalde Respon és un acte organitzat amb la finalitat de presentar temes d'interès del municipi i perquè els ciutadans puguin saber, de primera mà, les actuacions previstes per l'equip de govern, segons han explicat fonts municipals. En aquesta segona edició, el tema central és la presentació del nou pressupost de l'Ajuntament de Calaf per a aquest any 2017. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes municipal a les 12.00 hores.

Però aquest acte d'aproximació que planteja l'alcalde de Calaf per poder tenir un contacte directe amb els ciutadans té la voluntat de ser obert. A banda del tema central, el consistori convida al debat obert, de manera que els ciutadans podran preguntar directament a l'alcalde sobre aquells temes que els preocupen en un diàleg directe entre el ciutadà i el màxim representant de la principal institució del municipi.