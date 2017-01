La Generalitat ordena a Monbús que posi tres serveis més en la línia Igualada-Barcelona

L´empresa Monbús, a instàncies de la Generalitat, incrementarà en tres expedicions més la connexió entre Igualada i Manresa a partir de dilluns. Una de les queixes del servei d´aquesta línia era la necessitat d´establir més serveis en hores punta. Ara, els dies feiners, n´hi haurà un a les 6.45 del matí en direcció Barcelona i dos més des de la capital catalana en direcció Igualada, a les 15,15 de la tarda i a les 17,30 de la tarda. El servei de primer hora del matí surt directament de l´estació d´autobusos d´Igualada, segons han explicat a aquest diari fonts de l´empresa.

Igualada ja té un servei d´autobús d´altra freqüència, l´anomenat Bus Express, que es va posar en marxa el 2014. Aquesta millora ja era una resposta a la queixa continuada pel servei que presta la concessionària. Tot i que amb la freqüència el número de queixes rebudes a la Generalitat i a l´Ajuntament ha baixat, els autobusos continuen acumulant problemes

.

Tot i que ara s´incrementi la freqüència amb aquestes tres noves expedicions, continua en peu l´expendient sancionador obert. La concessionarària gallega Monbús, hereva de l´antiga Hispano Igualadina, té oberts des de poc abans de Nadal i en tràmit fins a 15 expedients sancionadors, pels quals podria arribar a pagar entre 18.000 i 20.000 euros, segons confirmaven ahir fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. L´expedient encara no ha estat tancat per la via administrativa.

La presència dels tres nous serveis i la urgència amb la que s´ha pres la decisió pot provocar que en els primers dies d´aplicació alguns dels vehicles de la companyia encara no estiguin corresponentment logotipats. De totes maneres, fonts de la Generalitat ha indicat que el servei que han de prestar aquests nous vehicles és «exactament el mateix que els que circulen actualment». Igualada tenia fins ara 51 expedicions (28 d´anada a Barcelona i 23 de tornada). Ara el balanç quedarà 29 a 25.

El servei que ofereix la companyia Hispano Igualadina-Monbus ha rebut diverses crítiques per deficiències.

La línia Igualada-Barcelona va completar el seu desplegament el 2014 en entrar en el programa Bus Expres que compta amb subvencions de la Generalitat per garantir que les companyies ofereixin la suficient freqüència.