Igualada obre un període per ocupar parades al Mercat de la Masuca

L'Ajuntament d'Igualada ha obert aquest mes de gener el termini de licitació per atorgar concessions de parades i magatzems del Mercat de la Masuca.

Actualment hi ha disponibles per escollir quaranta mòduls i cinc magatzems per a tots aquells que vulguin iniciar una activitat al mercat municipal d'Igualada. La majoria han quedat buits els dar-rers mesos a causa de jubilacions o baixes definitives.

En l'actualitat, dels 200 mòduls del mercat –les parades habitualment ocupen més d'un mòdul– n'hi ha 144 d'ocupats i 40 de lliures. Els 14 restants són d'ús municipal i estan dedicats, per exemple, a l'Aula de Cuina, la Ludoteca, l'Oficina d'Informació i la Sala d'Exposicions. De les botigues exteriors, ara mateix totes estan ocupades i no n'hi ha cap de disponible.

Les taxes corresponents no han tingut cap variació pel que fa a la licitació anterior, que es va fer l'any 2015. Tots els interessats poden trobar informació a la seu electrònica del web www.igualada.cat i en un llibret informatiu que es pot recollir al mercat.