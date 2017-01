La Policia de Martorell deté dos homes que cultivaven 900 plantes de marihuana

La Policia Local de Martorell ha detingut dues persones relacionades amb la gestió d´un magatzem per al cultiu de marihuana. Se´ls acusa d´un delicte contra la salut pública i un altre de defraudacions elèctriques, ja que tenien llum connectada directament a la xarxa de consum.

Els detinguts utilitzaven un local comercial del barri de Torrent de Llops per a la producció de marihuana. L´operatiu ha permès decomissar prop de 900 plantes de mahihuana i eines per al seu cultiu, es va iniciar per la col·laboració d'uns ciutadans que van informar la policia de moviments i olors sospitosos en aquest al local.

Com a resultat de la investigació duta a terme per la Policia Local, s'ha detingut Francisco G.H., veí de Martorell, i Juan Manuel C.G., veí de Terrassa. Dins del local comercial, els agents ha intervingut 880 plantes de marihuana de diverses mides i eines i productes necessaris per al seu cultiu, concretament: 22 pantalles reflectants, un extractor industrial, 15 bombetes halògenes, 4 transformadors, 97 galledes, 28 torretes, 22 litres de fumigadors, un aparell d'osmosi i fertilitzants.