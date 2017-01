Vilanova ajorna la visita història de Na Jerònima pel risc de pluja

El col·lectiu Na Jerònima havia previst per avui una visita guiada per l´arquitectura de Vilanova del Camí del segle XVII amb l´objectiu de contextualitzar l´espectacle «Na Jerònima, la bruixa» que es podrà veure el dissabte 28 de gener. Finalment, la visita no es farà per la previsió de pluja que hi ha, segons han explicat a aquest diari fonts de l´organització.

La nova data és el proper 28 al matí, unes hores abans de la representació de l´espectacle fonamentat en la figura d´aquesta bruixa vilanovina. És una visita divulgativa i apta per a tots els públics que permetrà conèixer alguns aspectes de la Vilanova del segle XVI, XVII i XVIII. Anirà a càrrec del jove historiador vilanoví Pau Duran.

La visita es farà tal com estava prevista per aquest cap de setmana. És a deir, començant a la plaça Castells. Després s´anirà cap a la plaça i el carrer Major amunt fins a l´església. Es preveu com un passeig per l´arquitectura, però també per la història de la vila que permetrà conèixer com es vivia i qui governava a la Vilanova el s. XVII