L'actual oposició de Vilanova ho té tot pactat per fer l'assalt a l'alcaldia al final del mes

Els grups de l'oposició de Vilanova del Camí ja tenen enllestit un nou pacte de govern per rellevar de l'alcaldia l'actual presidenta de la corporació, Vanesa González. L'acord es presentarà demà en roda de premsa, amb la presència dels 9 regidors que fins ara eren a l'oposició. González mantenia un acord amb ERC i CiU, però la suma dels tres no els garantia la majoria. En bona part del temps del nou mandat, qui ha tingut la paella pel mànec ha estat la regidora de Decide, Imma González, que va ser durament criticada per la resta de grups de l'oposició quan es va iniciar el mandat i va permetre que González governés, però que un any i mig després ha trencat les relacions amb el govern actual i ha estat clau per permetre la suma de l'alternativa de govern.

Noemí Trucharte, cap de llista del PSC, es perfila com a nova alcaldessa i lidera un grup en què també hi ha VA, Veïns amb Veu i Decide. Aquestes quatre formacions, dimarts passat, van entrar a registre una moció de censura, que es debatrà el 31 de gener.

Vanesa González era successora de l'històric Joan Vich, alcalde socialista durant més de 30 anys, que va acabar la seva trajectòria amb un enfrontament amb els altres grups del ple i, sobretot, amb el partit. Tant és així que en les eleccions passades, Trucharte i González van lluitar primer per obtenir el control del PSC i, després, van acabar sent rivals. González es va endur el premi inicial en ser la llista més votada. Les circumstàncies de legislatura poden fer que Trucharte s'endugui la victòria final. Trucharte representa el sector més oficialista de la comarca, alineada amb el president comarcal Teo Romero (alcalde de Santa Margarida de Montbui) i amb l'executiva catalana. Una moció de censura ha de ser proposada, almenys, per la majoria absoluta del nombre de regidors de l'Ajuntament, però amb la limitació que cap regidor no podrà subscriure durant un sol mandat més d'una moció de censura.

El darrer ple municipal celebrat dilluns passat va deixar palès el distanciament i la falta total d'acord de l'equip de govern amb els grups de l'oposició. Un ple ordinari (el primer de l'any) que es presentava com un dels més importants, ja que havia de debatre i aprovar els pressupostos municipals per a aquest exercici. L'equip de govern, però, va decidir a última hora retirar el punt de l'ordre del dia. L'evidència de la divisió entre govern i oposició va marcar la resta del ple.

Era un ple ordinari, el primer de l'any, en què s'havia de debatre i aprovar els pressupostos municipals per a aquest exercici. L'equip de govern, però, va decidir a última hora retirar el punt de l'ordre del dia veient que la votació el portaria a una situació de minoria.

L'alcaldessa, Vanesa González, va anunciar que retirava el punt motivada per «les decisions preses a última hora pels diferents grups de l'oposició», segons explicava aquesta setmana l'emissora municipal, Ràdio Nova. González va explicar al ple que quan faltaven dos minuts per a l'inici de la sessió, Veïns amb Veu havia anunciat el vot en contra, quan estava previst que s'hi abstindrien.

També des de VA van canviar el seu sentit del vot, de l'abstenció a la negativa, dilluns al matí mateix, segons va explicar l'alcaldessa. El PSC, que havia pactat a l'inici de la setmana un vot a favor, també va decidir a última hora no donar suport als pressupostos. Durant la setmana, s'havia cuinat una conspiració per assaltar el govern i l'acord de l'alternativa, amb la necessària col·laboració de Decide, havia culminat moments abans del ple. Aquesta manca d'acord amb l'alcaldessa i l'evident acord entre l'oposició va fer que l'alcaldessa, en el decurs del ple, convidés els grups a presentar la moció que havien preparat. I dit i fet. L'endemà, dimarts, al migdia, la moció ja era al registre. «O ens deixeu governar o us poseu d'acord per governar vosaltres», va dir l'alcaldessa. I l'acord està fet.