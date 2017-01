Les empreses papereres de l'Anoia troben a faltar la formació d'especialistes per al seu sector

Empreses del paper, el cartró, el tissú i els manipulats han estat treballant conjuntament, el darrer trimestre del 2016, per tal de guanyar fortalesa com a sector i per veure quines són les iniciatives que poden compartir. Durant aquest període s'han realitzat diverses taules de treball i jornades organitzades per la Unió Empresarial de l´Anoia (UEA) i l´Ajuntament de Vilanova del Camí al Centre d´Innovació Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Les taules empresarials han permès a més de 40 representants d´empreses posar de manifest necessitats, oportunitats i possibilitats de millora, sempre sota la premissa de la col·laboració empresarial i la interrelació d´empreses del mateix sector. En la taula de formació es va posar especialment de manifest la dificultat per trobar personal format i qualificat en el sector i es va lamentar especialment la manca de formació professional a nivell de Catalunya pel sector paperer, una vegada eliminats, per part del Ministerio, els cicles formatius de pasta i paper.

En aquest sentit, l´aposta del Milà i Fontanals per l´especialització en paper dels graus de laboratori es valora molt positivament per part de les empreses, però mancaria encara una formació tècnica i possiblement més integral que permetés tenir coneixement tècnics del sector, amb continguts sobre fabricació, converting, medi ambient, qualitat i altres temes d´interès transversal pel sector.

La trobada de cooperació empresarial, segons fonts del mateix sector, va comptar no només amb la presència de diverses empreses de la comarca sinó també amb algunes de fora de l´Anoia (La Pobla de l´Illet, la Riba i Sant Pere de Riudebitlles) i amb el Cluster del Papel de Euskadi. Va ser una sessió molt enriquidora en què els assistents van poder conèixer el model basc de cooperació en el sector paperer i van posar de manifest l´interès en treballar col·lectivament, com a sector d´àmbit nacional, per la millora de les possibilitats i la competitivitat d´un sector fort i amb presència a nivell de Catalunya.

La tercera trobada va permetre posar sobre la taula un dels aspectes que menys solen compartir-se a nivell de desenvolupament industrial: la innovació en productes i processos. Els assistents van compartir les experiències de col·laboració amb centres d´investigació i universitats, així com els diversos punts de vista en temes comuns com la nanocel·lulosa, el reaprofitament dels fangs i la recuperació de residus. La taula va comptar també amb la Universitat d´Igualada i el centre LEITAT.

En matèria de seguretat i manteniment industrial, la sessió de treball va permetre compartir diversos punts de vista sobre problemàtiques comunes en matèria de seguretat, com els elements de protecció, els riscos per soroll i incidents freqüents, els dispositius d´home mort o les possibilitats en la delimitació i el control d´accés a les fàbriques, així com la importància en la comunicació fluida entre caps de manteniment per necessitats puntuals de recanvis o materials, i també la necessitat de vetllar per una bona senyalització de fàbriques i empreses per la dificultat d´accés que tenen bona part d´indústries del sector.

Accions de continuïtat pel 2017

Aquestes accions responen a la continuïtat del projecte de dinamització del sector paperer que de manera conjunta, es porta a terme des de l´Ajuntament de Vilanova del Camí i la Unió Empresarial de l´Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona i que tindrà continuïtat al llarg d´aquest 2017 amb altres accions dirigides al reforç i la millora de la competitivitat i cooperació en el sector del paper, el cartró i els manipulats.