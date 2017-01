L'Ajuntament d'Olesa i els instituts impulsen una nova edició del "Projecte Teu"

L´Ajuntament d'Olesa de Montserrat i els instituts del municipi impulsen la 9a edició del "Projecte Teu", que enguany compta amb la participació de 17 alumnes de tercer i quart d´ESO, quatre més que l´any passat. Aquesta iniciativa permet desenvolupar una diversificació curricular amb alguns alumnes proporcionant-los un entorn educatiu ajustat als seus interessos i necessitats, afavorint la seva motivació per continuar la seva formació.

Aquest curs hi participen 17 alumnes de 15 i 16 anys dels instituts Daniel Blanxart, Creu de Saba, Daina-Isard, Escolàpies i Escola Povill. Durant tot el curs, els participants faran tasques en 17 dels centres col·laboradors que s´han adherit enguany al projecte, entre els quals hi ha empreses privades del municipi com tallers mecànics, perruqueries, centres veterinaris i centre públics com escoles de primària o llars d´infants i diferents departaments de l´Ajuntament com Esports i Participació Ciutadana. La designació de cada alumne s´ha fet tenint en compte el seu perfil i els seus interessos.

D´aquesta manera, es pretén esperonar els alumnes que no se senten còmodes en l´àmbit acadèmic per tal que aconsegueixin el títol de l´ESO i, per tant, fer que els sigui més fàcil l´entrada al mercat laboral. Així ho ha destacat l´alcaldessa d´Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, qui ha recordat que, al Baix Llobregat, la majoria de l´atur jove que es registre a la comarca prové de nois i noies que no tenen el graduat escolar. Puimedon ha lloat el funcionament del programa els darrers anys, en els quals ha recordat que el 90% dels participants que hi ha passat, han aconseguit aprovar el títol de l´ESO.

A l´acte d´obertura del Projecte TEU que s´ha celebrat a l´Auditori de la Casa de Cultura també hi ha assistit la inspectora de zona del Departament d´Ensenyament de la Generalitat, Laia Casanovas, que ha encoratjat els alumnes participants a emprendre aquesta nova experiència formativa assumint-ne la responsabilitat que comporta i posant-hi el màxim d´esforços possibles. Al seu torn, Àlex Sala, director de l´Institut Creu de Saba i representant dels cinc centres escolars que participen, s´ha mostrat partidari d´augmentar les sinergies que entre els instituts i les empreses privades per tal d´apropar els alumnes al món laboral.



El projecte TEU va néixer el curs 2008-2009 i és possible gràcies a un conveni de col·laboració que l´Ajuntament d´Olesa va signar amb el Departament d´Ensenyament de la Generalitat.