L'oposició de Vilanova presenta una moció de censura contra l'alcaldessa

L'oposició de Vilanova del Camí -formada pel PSC, Vilanova Alternativa, Independents per Vilanova-Veïns amb Veu i Decide- ha presentat una moció de censura contra l'alcaldessa del municipi, Vanesa González (Vilanova 365), que governa en minoria amb CiU i ERC.

Aquest dimarts, en una roda de premsa, la batllessa ha explicat que "l'ombra de la moció ha planejat damunt nostre des del minut 0 i no han parat fins que ho han aconseguit", s'ha lamentat. Mentre que l'oposició assenyala la negociació fallida del pressupostos com el motiu de la moció de censura, González ho ha atribuït a "rancúnies personals" per part de la cap del PSC, Noemí Trucharte, qui previsiblement serà la nova alcaldessa. González ha dubtat de la durabilitat del nou equip de govern format per quatre partits "tan diferents i que s'han estat desprestigiant fins la sacietat" . La batllessa ha destacat que respecta "les regles del joc democràtic" i ha assegurat que es tornarà a presentar a les proper eleccions.