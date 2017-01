La pista de gel d´Igualada, que estava instal·lada a la Plaça de Cal Font va rebre 9.442 patinadors entre el 2 de desembre de 2016 i el 15 de gener de 2017. Aquesta xifra suposa augmentar lleugerament el nombre d´usuaris respecte l´any anterior, que va ser de 9.344 persones. El consistori duu a terme aquesta iniciativa des del Nadal 2014/2015, "amb la voluntat d´incrementar l´oferta lúdica de la ciutat i estimular, d´aquesta manera, el seu atractiu comercial", segons fonts municipals..



Aquest any, els igualadins han estat els més fidel als patins. El públic d'Igualada ha pujat fins al 56,5%. La resta, un 43,5 eren de fora. I d'aquests, un 31% eren de la comarca de l´Anoia i poc més del 12%, d´altres punts de Catalunya i de la resta de l´Estat, com ara les Illes Balears. Les pistes de gel en aquests dates han esdevingunt un dels elements que dinamitzen la vida a l'entorn dels centres comercials. Tal com ha passat a Igualada, municipis com Manresa o Lleida també han tingut una alta presència de públic a l'entorn d'aquesta actvitiat.



El regidor de Promoció Cultural i Comerç, Pere Camps, considera que "aquestes xifres demostren novament que la pista de gel és una iniciativa que compta amb una gran acceptació a la nostra ciutat, que contribueix a fer més completes les festes de Nadal i que dota de més eines el nostre teixit comercial, fent-lo més atractiu per als visitants de fora". Camps recorda també que "la pista de gel té també un important component social i ha suposat un estímul solidari en unes dates molt especials, ja que aquells que contribuïen a la Marató de Joguines de Creu Roja Anoia rebien invitacions per patinar".



Aquesta pista, que per tercer any s´ha instal·lat a Cal Font, formava part de la campanya comercial i cultural que duia per títol Un Nadal de pel·lícula i, entre les més de cent activitats programades, comptava també amb la posada en marxa del nou Ateneu Cinema.