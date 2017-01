Noemí Trucharte serà la nova alcaldessa de Vilanova amb el suport de 4 grups

La socialista Noemí Trucharte té el suport dels seus regidors del PSC, dels del VA, dels Independents per Vilanova-Veïns amb Veu i de la regidora de Decide, peça clau en tot aquest procés. Ahir es va presentar als mitjans l'acord perquè la moció de censura que impulsa prosperi. Un acord que passa perquè l'advocada Trucharte sigui la nova alcaldessa de Vilanova fins a finalitzar el mandat superant «les diferències» que admet que hi ha entre les quatre formacions que pacten per fer fora l'actual alcaldessa, Vanesa González, que no va poder encapçalar la llista socialista com ella pretenia per la fractura interna del partit.

La primera a donar la seva paraula va ser la candidata a l'alcaldia i representat del PSC, Noemí Trucharte, qui va afirmar que aquesta ha estat «una decisió difícil però valorada com a única sortida per la situació que es viu a Vilanova». A partir d'aquí, Trucharte va desgranar tots els motius pels quals s'ha arribat a aquesta situació, entre els quals hi ha l'acusació cap a l'equip de govern d'haver utilitzat els mitjans de comunicació de manera arbitrària; «la prepotència i supèrbia» que va utilitzar l'alcaldessa en demanar fins a cinc vegades una moció durant el ple dedicat als pressupostos; i, finalment, la gota que va fer vessar el vas va ser la negociació dels pressupostos del 2017. Trucharte va acusar l'actual alcadessa de «manipular» les negociacions per intentar trobar un únic grup de suport per al pressupost del 2017.

Noemí Trucharte es va comprometre a treballar per mantenir la unitat dels quatre grups que es disposen a fer govern, i va assegurar que es presenta una alternativa perquè el tripartit actual, amb V-365 de González, ERC i CiU no tenia el suport suficient per aprovar el pressupost del 2017.

De moment, Trucharte no ha pactat encara un programa de govern amb els 9 regidors que, a partir del proper 31 de gener agafaran les regnes de l'Ajuntament de Vilanova, si no hi ha un canvi inesperat respecte de la situació actual. S'ha compromès a reduir de forma dràsctica la partida de sous. L'alcaldessa no tindrà dedicació exclusiva, i passarà a cobrar 1.500 euros en concepte d'indemnització, però mantindrà la seva activitat professional. Hi haurà tinent d'alcalde, però cobraran com els regidors.

PSC, VA! i Independents per Vilanvoa ja havien fet oposició com a bloc. Però la novetat és Inma González, de Decide, que sense ser al govern va sumar per l'encara govern, però que ara ha decidit donar el suport a la resta de grups.

La mateixa Inma González va denunciar ahir les «pressions» de la ciutadania i entorns propers a l'alcaldessa i de l'exalcalde de Vilanova, Joan Vich. Segons González, «Joan Vich ha estat persuadint el meu entorn per acabar retirant la moció, deu ser una pressió per tal de que no s'aixequin les catifes» i va concloure que «els preocupa més la cadira que no pas la gestió municipal» fent referència als causants d'aquests successos.

Amb tot això, a partir del dia 1 de febrer, Vilanova del Camí tindrà un nou equip de govern, format per quatre partits que «parteixen de zero i aparquen diferències», tot i no fer un pacte de govern, per poder treballar pel poble i pels seus habitants amb Noemí Trucharte al capdavant del nou govern.